台中女菜販忘關車窗…白衣機車男秒伸手　偷走近萬元賣菜錢

▲劉婦收攤時忘記關車窗，遭竊錢偷走放在駕駛座的錢包。（圖／取自臉書「爆料公社」）

記者白珈陽／台中報導

台中市民劉姓婦人在潭子區潭水亭傳統市場賣菜，1日中午她準備收攤時，在後車整理蔬菜，但駕駛座車窗卻忘了關，此時一名身穿白衣、頭戴白色安全帽的男子騎機車靠近，竟趁機偷走劉婦放在駕駛座的黑色腰包，讓劉婦損失近萬元。全部過程不到10秒，但偷竊行徑已被監視器錄下，警方目前已鎖定嫌犯身分，積極以車追人，全案朝竊盜罪嫌偵辦。

有民眾今早在臉書「爆料公社」發文，「案發時間108年11月1號中午一點於潭子區早上傳統市場，發生竊盜案件，寒冷的早上天都沒有亮，市場的攤販五點就要起來開始做工作，小偷好手好腳不工作，專門偷菜攤辛苦的汗水錢⋯真的很可惡！（提醒案件還沒有結果之前所有的市場攤販一定要特別注意自身的錢財及這台機車的車牌，免得在遇害）」。

台中市警局豐原分局潭子分駐所表示，劉姓婦人在收市時，一時疏忽未將車窗關閉，她在後車整理蔬菜時，一名身穿白色上衣、白色安全帽的男性竊嫌騎機車靠近小貨車，偷走劉婦放在駕駛座的黑色腰包，得手後隨即騎車逆向往北屯區市區方向逃逸，全程被監視器給錄下，目前已掌握特定犯嫌，將以車追人，盡速將竊嫌逮捕到案。

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