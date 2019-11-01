德牙醫為患者拔出3.72公分長牙齒　打破印度「大象牙」金氏紀錄

▲德國牙醫拔出史上最長的牙齒，有一半以上埋在牙齦裡。（圖／取自Guinness World Record官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

一名德國牙醫去(2018)年9月幫一名牙痛的患者診療，拔出長達3.72公分的巨大牙齒，打破目前金氏紀錄，成為世界上最長的牙齒。這項紀錄原本是一名印度青年所擁有，他因為犬齒太長，影響咬合和美觀問題，還被嘲笑叫作「大象牙」，在2017年拔出長達3.67公分的牙齒。

根據德國之聲報導，德國美因茨的牙醫盧卡斯(Max Lukas)負責幫這名患者拔除牙齒。他表示，「牙齒在X光片上呈現的長度很不可思議，因為沒有辦法治療，只能趕快去除牙齒。」這名患者在就醫時，口腔已經開始出現紅腫的狀態，而這顆牙齒有四分之三的長度埋在牙齦裡面。

盧卡斯用將近一年的時間蒐集相關資料，並對牙齒進行檢查，最後成功列入世界紀錄的名單，在最近以拔除世界上最長牙齒的頭銜，拿到金氏世界紀錄的證書。他表示，會將證書擺在自己的辦公室裡面，「世界上所有的牙醫都會知道這項紀錄。」

現在的世界金氏紀錄內容也越來越神奇。英國的雅各比(Dekel Jacobi)擁有世界上最長的腿毛，長達13.84公分；美國的馬丁(Elaine Martin)有長達16.77公分的肚毛；美國一名男童在去年拔下2.4公分的乳牙，打破世界最長乳牙的紀錄。

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