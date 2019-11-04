光棍節逛宜蘭東門夜市就對了！　每天送250張50元消費券

▲光棍節逛宜市東門夜市就對了！每天送你250張50元消費券。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

你是光棍就有有好康！11/8-11/11期間晚上7-9點，凡出示身分證號碼或出生年月日內含有兩個1證明，即可領取宜蘭東門夜市50元消費回饋券1張（符合資格者，每人每日限領1張），活動期間每日發放250張（發完為止）。另外，宜蘭市公所於11日晚上7-9點更加碼「光棍無雙，單身不孤單，萌布偶陪你逛夜市」的活動，有多位萌布偶陪你逛夜市，撩心事。

宜蘭市長江聰淵表示，光棍節已演變為世界最大的購物節，宜蘭市公所希望透過活動的辦理，帶領宜蘭市各行各業搭上大環境的每一波經濟潮，並為宜蘭市各個產業及觀光做努力。

這次活動就是要把光棍節這波經濟潮推向東門夜市，由東門夜市出發，讓消費者、夜市及商圈三方受惠。

此外，在市公所、夜市自治會及商圈協同合作之下，東門夜市服務品質不斷加碼升級，目前到夜市消費已支援多套支付系統，包含line pay 、台灣pay、微信支付、支付寶、街口支付等付費方式，是宜蘭縣內支付系統密度最高的區域；提供行動支付服務的夜市及商圈店家已超過4成，為消費者提供更便利的購物環境。

更值得一提的是，東門夜市在2019年9月入選街口支付公司所辦理的「未來夜市3.0」活動中，在全台300多家夜市中脫穎而出闖進前20強，同時也是宜蘭縣唯一上榜的夜市。

2019年10月經網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，東門夜市還入選全台「十大話題夜市」，講不完的美食，親民的價格，是宜蘭在地朋友首推的夜市！

江聰淵強調，未來市公所會繼續與夜市自治會及商圈合作，努力推動經濟部推行之行動支付服務。另外，東門夜市為服務更多宜蘭縣民，特別推動熊貓外送進入東門夜市及商圈，目前宜蘭縣約100家商家有提供熊貓外送服務，其中東門夜市及商圈參與的商家超過50家，可說是宜蘭縣外送服務密度最高的區域，也因為有了熊貓外送服務，整個商圈整體營業額增加超過3成！東門夜市及商圈持續努力為消費者提供更多元的服務，歡迎喜愛東門夜市的朋友繼續支持與愛護。

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