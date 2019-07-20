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李小龍逝世46周年　故居2周內剷平「全球龍迷連署求港府」

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▲李小龍逝世46周年　故居2周內剷平「全球龍迷連署求港府」。（圖／李小龍會）

▲李小龍會發起連署，保護李小龍故居。（圖／翻攝李小龍會，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際武打巨星李小龍7月20日逝世滿46週年，全球「龍迷」都在這一天紀念偶像傳奇的一生。不過，許多龍迷紀念之餘，也忙著「連署」，因為李小龍在香港九龍塘的故居即將在兩周內面臨拆除，「李小龍會」主席黃耀強表示，除了連署外，他們也給特首林鄭月娥寫信，希望政府能協助保存「龍居」。

李小龍會指出，李小龍故居1974年由地產商余彭年買入，2008年余彭年有意將故居捐給港府作李小龍博物館，但最後因未達成共識而擱置。余彭年2015年過世後，遺囑載明要將包含故居在內的全部遺產捐做慈善，李小龍故居轉由余彭年慈善信託掌管。

李小龍會指出，余彭年慈善信託原計畫將李小龍故居內部翻新，改成國學研究中心，但評估後發現屋內水泥爆裂、鋼筋外露，修復及維護的費用龐大，屋主因此決定全面拆除故居重建。

對於屋主考量成本問題，將故居拆除的決定，李小龍會其實能夠理解，但仍認為能保留「李小龍記憶」相當重要，所以一直主張修復故居，並對全球「龍迷」發起連署，期望能由港府出面，設立相關法律來保護李小龍故居。

▼李小龍故居舊照片。

▲李小龍逝世46周年　故居2周內剷平「全球龍迷連署求港府」。（圖／李小龍會）

為了引起大眾對此事的注意，「李小龍會」19日在香港舉辦了記者會，並呼籲全球的「龍迷」們參與網路連署，連署書也特別設計了中文、英文、日文3種版本，連署書中提到，「李小龍故居拆毀在即，籲請特區政府盡速正視及設法保存，藉以保護國際級文化遺產、保留香港人以至全球對李小龍之『集體記憶』，並將故居闢建成全球獨一無二的旅遊景點『李小龍紀念館』。」

李小龍會主席黃耀強強調，拆卸工程應該在兩周內就會完成，除了發起連署，他們也寫信給特首林鄭月娥，及相關政府部門，希望可以暫緩拆房，由政府收購做修復，「鄧麗君在香港赤柱的故居被轉售拆毀後，馬上有人在廣西桂林重建，成為當地有名的旅遊景點。廣東順德考證李小龍『祖居』後，也興建『李小龍樂園』，興建十多米高的超級大型銅像。這些舉動，都證明維護李小龍珍貴文化遺產的重要性，作為李小龍傳奇一生之都的香港，特區政府實不應再落後於人。」

同是龍迷的香港藝人歐錦棠也表示，李小龍故居即將被拆除的消息受到許多海外華人的關注，大家都感到相當痛心，也有人想要捐款保護故居。他並提到，香港經常舉辦李小龍的相關展覽，但都是期間性的，一直沒有固定的、永久性的展館，政府其實可以考慮將李小龍故居修復，開發成有紀念意義的景點。

▼李小龍逝世46周年，龍迷們向香港李小龍銅像獻花。

▲李小龍逝世46周年　故居2周內剷平「全球龍迷連署求港府」。（圖／李小龍會）

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關鍵字：李小龍,李小龍故居,故居,李小龍會,龍居

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