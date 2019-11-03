香港太古城血鬥！區議員耳朵遭活活咬掉…地面遺殘耳　兇徒被圍毆「私了」

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香港太古城血鬥！區議員趙家賢耳朵遭咬掉　地面遺殘耳　兇徒被「私了」圍毆

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▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

▲區議員趙家賢耳朵遭咬掉

本報訊

反修例風波持續逾5個月，有網民發起今日（3日）於下午1時「七區行街」反「警暴」，擬定集結地點包括金鐘馬公園、旺角麥花臣球場、黃大仙廣場、大埔風水廣場、荃灣公園、沙田百步梯及屯門文娛廣場。

【20:01】目擊者高太指出，一個灰色衫男子在太古城中心商場地面出口對開，疑似用刀傷人。她說，該灰衫人曾與在場人士口角爭執，其後突然聽到有人大叫「有刀」，之後有約3至4人受傷，情況混亂。

從讀者提供的片段所見，有兩名傷者倒地，地上血跡斑斑，其中一名傷者口戴上黑色口罩及鴨舌帽，該名男子背部受傷。

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

▲區議員耳朵遭活活咬掉

【19:57】現場傷者陸續被送上救護車，現至少有5部救護車候命。

【19:41】有數十名防暴警員到達太古城中心。

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

在現場最少有5人浴血，傷者梁女士向記者透露事發經過，指她與妹妹及妹夫在商場用膳後，因政見問題，在商場外與操普通話的人士爭執，雙方有口角，突見灰衣男人在袋中取出一把疑似水果刀物體，混亂期間妹妹及妹夫浴血，並引發大批黑衣人趕至反擊「私了」。

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

▲現場遺下一把短刀，相信是灰色衫男子襲擊他人時的兇器。

【19:36】太古城中心爆疑「私了」事件，現場常混亂，滿地血跡。

現場畫面可見，有一名身穿灰衣的男子被在場人士攻擊，地上有血跡。該名男子倒地後仍遭多人襲擊，其後他再站在地上再衝向人群反擊，情況混亂。

【19:20】大批市民要求保安人員解釋為何讓防暴警察進入商場，但無法獲得確實回覆，部分市民用長遮關起商場玻璃門，亦有市民在商場內高呼口號。有在場人士表示，於下午6時許，有數人塗污北京樓、美心兩間食肆，及後突然有大批防暴警察進入商場內，制服多人。

【19:20】《立場新聞》表示，一名特約攝影記者，在太古城中心採訪期間被捕，被防暴警察鎖上手扣押上警車帶走，當時他有配戴記者證，目前未確定事發經過和原因。

《立場》指，該特約攝影記者自6月示威浪潮至今一直代表《立場新聞》在現場採訪，強調記者有權在現場採訪，要求警方交代記者被捕原因，並盡快讓被捕人會晤律師代表，《立場新聞》將為記者提供所需協助。

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

▲太古城中心有近百人聚集叫口號。

【19:17】大批市民仍然在太古城內質問商場職員。

【19:12】約20名防暴警一度進入鑽石山荷里活商場，並截查兩名黑衣人士，其後離開。其後有大批市民到詢問處，追問保安為何容許警員入商場。

【19:10】警方發聲明，指下午約5時許開始，一批蒙面示威者在太古城內聚集及高叫口號，秩序大致良好。及後，一批蒙面暴徒在太古城內破壞一間餐廳，警方遂於傍晚六時許，到場處理相關罪案及採取拘捕行動。警方警告蒙面暴徒停止破壞及違法行為，並呼籲示威者保持理性及冷靜，切勿阻礙警方執法。

【19:05】大批防暴警察坐警車離開後，市民不滿防暴警察可以進入商場，決定包圍管理處。太古城中心內有廣播，指商場即將關閉。

【19:00】大批市民繼續包圍太古城中心的保安員，要求他們交代為何會有防暴警察入內。

【18:50】太古城中心外的警員陸續上警車。

【18:46】大批防暴警在太古城中心外聚集，並向在場聚集人士施放胡椒噴霧。

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

▲傷者陸續送上救護車。

【18:40】有市民激動向保安表示，親眼目睹防暴警員進入商場大門，「你哋都無人睇住，一個人都無，我喺上面睇住。」保安無奈指「我哋喺二樓，點知佢哋入嚟？」一批防暴警察離開商後，再有第二批防暴進入太古城中心內。

【18:40】在黃大仙，有人被防暴警截查。

【18:30】大批防暴警於太古城中心內拉人，並向在場人士舉槍、胡椒噴霧等，亦有在場人士不斷指罵警方「黑社會」，有警員則不斷撞撞記者，並舉起胡椒噴霧。有多名市民嚇哭。太古城中心內有市民質問商場職員，職員表示：「無人放佢哋（警察）入黎」，被問及商場是否曾報警，他又指：「完全無。」部份警員走出商場後，職員鎖上商場的出入口。

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

▲有黑衣男子疑遭襲擊倒臥血泊中。

【18:26】一批防暴警在太古城中心內，曾在低層用槍指向人群。

【18:20】有防暴警察進入太古城中心內，引起在場市民不滿鼓噪。據現場消息指，大批防暴突然於太古城中心5樓的出入口，進入商場內，並到達2樓制服多人。

【本文獲《香港01》授權使用轉載。】

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）

▲▼灰衣男子涉襲擊他人，遭現場人士包圍「私了」。

▲▼太古城血案-民主黨趙家賢耳朵疑遭咬甩。（圖／香港01授權使用）
 

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