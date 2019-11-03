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影／大學生畢業回鄉創業養蝦　「近百村民」衝池內爽撈攔不住

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記者馬叔安／綜合報導

湖南洞口縣一名男大生劉正軒畢業後回到家鄉創業養蝦，然而他的蝦塘卻遭到附近的村民集體搶抓10次，損失數十萬元人民幣。劉正軒表示，一開始來的人只是捉魚，之後來的人越來越多，達到上百人，還與來勸阻的工作人員爆發衝突，目前警方已行政拘留3名村民。

▲大量居民來搶蝦子。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

▲大量居民來搶蝦子。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

《新京報》曝光的影片中，在池水中有大批的人聚集，人人低頭往水中摸索，人群數量之多，甚至蔓延到了一邊的岸上，眾人埋頭苦尋，彷彿不願意放棄任何可以找到「獵物」的機會。

報導指出，劉正軒於2015年大學畢業，2017年回到老家岩山開始養殖基圍蝦，從此以後，他的蝦塘便時常遭遇的村民哄搶，剛開始的時候，村民真的只是撿點小魚、田螺，但是後來人越來越多，攔都攔不住。

▲大量居民來搶蝦子。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

▲大量居民來搶蝦子。（圖／翻攝自微博／新京報我們視頻）

劉正軒說，幾個人撿了小魚回去了，很高興，大家看著也眼紅，也想撈，「等塘裡面有了幾十百把號人的時候，他們知道你管不了這麼多，人的惡念就出來了。」

官方回應，目前當地已成立兩個工作組處置該事件，一個是公安部門，目前已行政拘留了3名村民，第二個則由村鎮幹部組成，負責給村民做思想工作。，公安部門已行政拘留3名村民。

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