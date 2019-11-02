初選後首度同台！蔡英文「副手人選超神祕」：我們很團結　手牽手賴清德笑開懷

記者洪正達、洪靖宜、林昱萱／台南報導

總統蔡英文2日到台南幫立委林俊憲站台，而前行政院長賴清德也到場，同時這也是兩人自初選之後的首次同台，過程中兩人也一度手牽手高喊，「蔡英文凍蒜」、「民進黨加油」。

▲蔡英文、賴清德在初選後首度同台。（圖／記者洪正達攝，下同）

蔡英文和賴清德一起上台之後，就手著手高舉並高喊「蔡英文凍蒜」，似乎在展現兩人團結的決心，而蔡英文在接受媒體聯訪時，對於副手人選、宣布副手時機，依舊保持神祕，僅僅笑著回答，「我們很團結，我們會在最適當的機會，提出最棒的組合，我們現在就很團結。」

此外，被媒體問及和賴清德初選後首度同台一事，蔡英文則笑著回應，「並肩作戰感覺很好、很團結，我們內部也是如此共識，集結最大團結力量，同時希望藉由民進黨團結，可以集合更多支持我們力量，把台灣人意志做最大的展現，讓總統勝選、國會過半。」

此外，被問及前副總統呂秀蓮一事，蔡英文則表示，「我們當然希望民進黨可以團結，但呂副的個人意願我們也給予尊重。」

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