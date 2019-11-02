出差男國道追撞「驚悚火燒車」畫面曝光　快到家卻慘成焦屍

記者柯沛辰／綜合報導

國道3號1日凌晨發生一起死亡追撞車禍，40歲陳姓男子駕車返家，不料行經北上188公里和美龍井路段追撞拖板車，當場起火燃燒。消防人員獲報趕抵滅火，但陳姓駕駛已經燒死在車內。國道警方調查後，不排除是疲勞駕駛釀禍，但肇事原因還要調查。

彰化縣消防局1日凌晨12點39分接獲報案，國道3號北上188公里和美龍井路段發生火燒車，經確認是小客車追撞拖板車起火，駕駛受困車內。警消趕抵現場，發現小客車前方扭曲變形，幾乎已經「塞進」拖板車底，冒出驚人火光，直到凌晨1點多才撲滅。

▲小客車追撞起火，被燒得面目全非。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道警方調查，陳男出差搭高鐵到台北拜訪客戶，結束後返抵高鐵台中車站，改駕車要返家，不料行經事故路段疑似疲勞駕駛，撞上同樣行駛於外側車道的拖板車，導致車體起火燃燒，而他也被夾困車內，當場活活燒死，只差短短幾公里就到家。

拖板車莊姓駕駛表示，當時他行駛在外線車道，聽聞巨響後才發現遭追撞，但下車時小客車快速蔓延，火勢非常大，他來不及救人，「我就往前開著，也不知道怎麼會變這樣，後面就『碰』一聲，我也不知道什麼情形，就停在路邊了。」

▲消防撲滅火勢，但陳男已成焦屍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台中犁份分隊小隊長楊定機指出，當時小客車已經完全起火，有延燒到拖板車後方輪胎，拖板車駕駛下車後，「當下有要把他（陳男）拖出來，可是那時候已經燒車，他就放棄了。」

警方指出，莊姓駕駛酒測值為零，車子也無超載。由於兩車雙雙燒毀，陳男為何追撞拖板車，詳細原因還要調查。

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