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今年國定假日休完了「剩最後18天」…2020春節7天假提前！7個連假一覽表看這

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 上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲上班族崩潰！今年國定假日放完了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者許力方／綜合報導

國慶日後，宣告2019年最後一天國定假日結束！行政院人事行政總處行事曆顯示，今年度11月開始將再也沒有國假可放，11月30天僅9天放假日、12月31天也僅9天放假日，也就是未來61天只有18天可休。不過2020年過年來得早，1月除了有元旦國假，春節也從1月23日放到29日共7天，提前結束「無假惡夢」。

根據人事行政總處公布2019年國定假日，包括1月1日中華民國開國紀念日（元旦），2月28日和平紀念日，10月10日國慶日，以及2月春節假期、4月清明、兒童假期，6月端午假期，9月中秋假期、10月國慶假期。加上周休二日，政府核定今年度總放假日數共計115天。

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▲▼今年國定假日休完了「剩最後18天」…2020春節7天假提前！7個連假一覽表看這。（圖／記者許力方製、行政院）

▲今年國定假日休完了！2020春節7天假提前。（圖／行政院）

▲▼今年國定假日休完了「剩最後18天」…2020春節7天假提前！7個連假一覽表看這。（圖／記者許力方製、行政院）

▲2020年7個連假一覽表。（圖／記者許力方製）

2019年3天以上連續假期共有6個，分別是春節9天、228和平紀念日4天、兒童清明節4天、端午節3天、中秋節3天以及最後一次的國慶日4天連假。至今為止，今年度115天放假日已經放掉97天，也就是說，未來2個月61天除了周休二日的18天，再不會有其他法定國假。

依據行事曆，11、12月周休假期各放9天，對於忙碌的上班族來說，放假、連假是必關注的生活大事，好在2020年1月馬上就迎接春節，可謂提早結束「惡夢」。

至於2020年3天以上的連續假期共有7個，括春節7天連假、228和平紀念日3天、清明節4天、端午節4天、中秋節4天及國慶日3天，扣除周休二日，可多放16天國假，總計有115天假日。

人事總處表示，各界關注的春節連假是否固定放假9天，經討論建議，全年總放假日數不變的大前提下，於除夕前一天調整放假，擇期補班，適度舒緩年節交通，調整後，春節有7日連續假期。另外，為配合1月11日總統、立委大選投票日、1月18日為學測、2月1日及8日術科考試，在2月15日（星期六）補上班。

被砍掉的7天國定假日包含1月2日元旦隔日、3月29日青年節、9月28日教師節、10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰、11月12日國父誕辰以及12月25日行憲紀念日皆只紀念不放假。國慶後有4天國假都不放假，下一次要等到明年元旦才有一天國假。

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