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許毓仁領銜提安樂死專法　傅達仁之子致謝盼三讀通過

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▲▼許毓仁召開「尊嚴善終：決定自己的最後一哩路」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲許毓仁召開「尊嚴善終：決定自己的最後一哩路」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

已故傅達仁因罹患胰臟癌末期，去年6月到瑞士執行安樂死，傅達仁一家則持續致力於推動安樂死法案通過。國民黨立委許毓仁日前領銜提出《尊嚴善終法》草案，並於1日上午召開記者會，傅達仁之子、安樂善終立法促進會理事長傅俊豪也受邀出席。傅俊豪表示，善終法案可以減少病人很多不必要之痛苦與國家醫療資源浪費，更維持病人尊嚴，呼籲朝野黨派讓法案三讀通過。

許毓仁1日上午召開「尊嚴善終：決定自己的最後一哩路」，包括傅俊豪、國民黨立院黨團總召曾銘宗、嘉義基督教醫院醫師江盛、律師紀岳良、國民黨台北市議員張斯綱及國民黨立委參選人洪孟楷等人都受邀出席。會中也播放各界名人錄製的支持影片，包含前衛生署長葉金川、田徑名將紀政和歌手李恕權等人皆表達支持尊嚴善終法。

許毓仁指出，《尊嚴善終法》的草案內容包括：病人申請尊嚴善終應符合三個臨床條件，包括無法治癒之疾病、無法忍受之痛苦且醫師及病人皆認為無其他合理替代方案；病人需提出三次正式申請及最終確認；病人情況應經過專業醫療團隊謹慎評估；設立尊嚴善終審查委員會，進行事前審查及事後調查；醫師得拒絕參與尊嚴善終。

傅俊豪表示，在陪伴父親到瑞士完成尊嚴善終的過程中，家屬體會到的不是不安、不捨、難過或恐懼，而是在家人的陪伴之下溫暖、無痛地喝下一杯藥，在3分鐘之內睡著、30秒後停止呼吸。傅俊豪說，高齡86歲的父親深受癌症折磨兩年多，花光300多萬的積蓄，兩次到瑞士才得到自己的善終，因為台灣並沒有相關法案。

傅俊豪說，父親透過自己希望讓大家多多重視善終議題，也感謝許毓仁提出尊嚴善終法案，讓痛苦的病人自願經過審查下，能夠有多元選擇的權利，希望大家一起努力，超越黨派讓法案三讀通過。

傅俊豪也指出，台灣現行之《安寧緩和醫療條例》設有一定的限度，止痛藥與嗎啡從四天一瓶變成兩天一瓶，讓父親形同是「坐慢車抵達終點」，如果有善終法案，不僅可以減少病人很多不必要之痛苦與國家醫療資源浪費，更維持病人尊嚴，呼籲朝野黨派讓法案三讀通過。

衛福部醫事司專委劉玉菁則表示，基於對人性尊嚴的維護，台灣現行已經有《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權利法》，不過協助自殺或安樂死涉及議題較為複雜，對於許毓仁提出法案開啟討論衛福部表示敬佩，若經過立法程序三讀通過，衛福部就應該依法進行。

《尊嚴善終法》由許毓仁及親民黨立委周陳秀霞提案，參與連署人則包括國民黨立委孔文吉、王育敏、簡東明、林德福、林麗蟬、徐志榮、陳雪生、曾銘宗、陳玉珍、陳怡潔、顏寬恒、陳學聖、馬文君及鄭天財等人。

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