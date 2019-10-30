南投民族路懸日太美　11月9日首屆「封街追日」交管1小時

▲南投市民族路老街懸日2018年拍出懸日美景，驚豔全台。（圖／資料照）

記者李忠憲／南投報導

近年全台瘋懸日，南投市公所有鑑於去年返鄉青年一張市區懸日照驚豔全台，30日宣布首屆「封街追日」活動，11月9日將在民族路登場。南投市長宋懷琳表示，屆時現場將進行1小時的封街交管，讓大家可以在安全無虞之下，盡情欣賞記錄美麗懸日。

懸日活動源自美國紐約曼哈頓，陽光在日落時分灑落街道，太陽剛好介於兩排建築物中間，形成壯觀奇景。林姓男子在政府推行青年返鄉政策後，回南投當起青農，喜歡拍照的他知道高雄已有懸日攝影活動，心想如果也能在市區拍到懸日，一定可以增加社區賣點，一股傻勁的他2018年11月9日在南投市民族路老街拍下一張美麗的南投懸日，日落從八卦山脈西下，驚豔全台，更主動將照片送給南投市公所。

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不少民眾向市公所陳情，希望以後能封街，讓大家拍得過癮。南投市長宋懷琳得知後，決定今年舉辦首屆的封街追日活動，30日上午召開記者會，宣布活動將在11月9日下午4點半舉行，封街到5點20分。

市長宋懷琳表示，太陽因是東昇西落，所以「懸日」美景只能在東西向道路才拍得到，民族路便符合此條件，加上背景是綿延天際的八卦山脈，且街道兩旁高樓大廈林立，可說是南投市拍攝「懸日」美景的最佳場域。

她說，依照地球自轉原理，南投市也與紐約曼哈頓一樣，1年可拍到2次「懸日」，今年林某提供的拍攝日期「11月9日」，也與中央氣象局發布的「懸日預報」不謀而合，市公所今日宣布當天下午4時30分至5時20分，民族路與南陽路、公園路、大同路交街路段，長約100公尺的街道進行交管，讓大家能追懸日追到過癮。

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