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挺韓大將「北漂媽媽」狠酸韓國瑜：你走鐘了！臉書遭灌爆　435字駁斥：沒倒戈

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▲▼ 。（圖／翻攝北漂媽媽臉書、記者唐詠絮攝）

▲北漂媽媽澄清自己沒有倒戈。（圖／翻攝北漂媽媽臉書、記者唐詠絮攝）

地方中心／綜合報導

在2018九合一大選的挺韓大將「北漂媽媽」潘金英，日前上節目痛批高雄市長韓國瑜，到現在北漂的孩子沒回來，結果他卻要去北漂選總統了，甚至直言，「他沒有把高雄市民放在心上」、「走鐘了」，因此遭韓粉灌爆洗版，但她15日又在臉書發文澄清，「請勿再用倒戈這倆字做標題来形容北漂媽媽，請問我倒向那個陣營了？」

北漂媽媽潘金英在臉書表示，「我在這裡呼籲，偏綠的媒體朋友，請勿再用倒戈這倆字做標題来形容北漂媽媽，請問我倒向那個陣營了？倒向民進黨，國民黨，民眾黨，或者是其他政黨？再次重申我只支持能為中華民國帶來國富民強，讓台灣下一代有前途的領導人，選賢舉能，不被意識型態，不被藍綠跟謠言所綁架，不改初衷。」

另外，她也表示，「因這陣子對韓市長的發言及他對高雄市政上的不夠用心，辜負89萬高雄市民對他的期待，發出聲音請韓市長正視高雄人的心聲，只想表達自已的淺見，可到目前為止北漂媽媽有公開正式要挺那一個人那一個政黨嗎！？就算日後有是叫倒戈嗎！文化人遣詞用字是否應該更具修養才對。」

潘金英也強調，民主國家最可貴的就是，人民享有自主權利以及尊重他人的選擇權，應該容納不同聲音，並給予尊重而非攻擊。

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