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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／大陸今年前8月進出口總額超過20兆人民幣

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▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲上海洋山深水港。（圖／中新社）

《北京》外貿韌性不減！大陸今年前8月進出口總額超過20兆人民幣

據數據顯示，大陸1-8月進出口總額20.13兆（人民幣，下同），增長3.6%；其中，出口10.95兆元，增長6.1%；進口則為9.18兆，增長0.8%。海關總署統計分析司司長李魁文表示，中國外貿單月進出口連續5個月超過2.5兆元，表現出很強的韌性。（中新社）

《北京》陸前8月房地產開發投資達84589億元　年增率增10.5%

大陸國家統計局16日在官網發布2019年1-8月份的房地產開發投資和銷售情況，內容顯示，在房地產開發投資完成情況方面，房地產開發投資為84589億元，年增率增長10.5%，增速比1-7月份回落0.1個百分點。其中，住宅投資62187億元，增長14.9%，增速回落0.2個百分點。（中新社）

《新疆》新疆銀行業釋放40億人民幣　支持小微企業和民營企業發展

為支持實體經濟發展，降低社會融資成本，大陸人民銀行近日決定全面和定向降低金融機構存款準備金率，分三次實施。據測算，此次降準政策新疆法人金融機構可直接釋放資金約40億元。（中新社）

《香港》香港國際機場8月客運量年增率降12.4%

電香港機場管理局15日公佈航空交通量數字指出，香港國際機場於今年8月錄得客運量600萬人次、飛機起降量35655架次，分別比去年同期減少12.4%及3.5%。（中新社）

▲華聞快遞／大陸今年前8月進出口總額超過20兆人民幣（圖／中新社）

▲大批示威者以手推車等物堵塞香港國際機場旅客通行。（圖／中新社）

《北京》陸8月份規模以上工業增加值增長4.4%

大陸國家統計局網站顯示，在今年8月份中，規模以上工業增加值年增率實際增長4.4%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比7月份回落0.4個百分點。從月增率來看，8月份規模以上工業增加值比上月增長0.32%；而1-8月份規模以上工業增加值年增率增長5.6%。（中新社）

《安徽》安徽上半年新增減稅達352.3億人民幣

安徽省稅務局透露，該省今年上半年新增減稅降費達352.3億元，佔上半年稅費收入的10.3%。據悉，新增減稅降費規模逐月提升，由1月份減稅28.1億元，提升至6月份減稅87.1億元，月均增速達25.4%。（中新社）

《北京》泡麵市場低迷5年後回暖　兩大巨頭仍佔超8成市場

尼爾森數據顯示，大陸今年上半年的泡麵市場銷售額年增率增加7.5%，整體銷量年增率增長1.4%；同時，從2013年到2018年，時隔五年，泡麵銷量重回400億包以上。業內人士認為，目前康師傅和統一兩大方便麵巨頭仍佔據超八成市場，但隨著市場回暖，其他企業都在推陳出新迎合新消費人群的口味，如果兩大巨頭創新力不夠，市場份額也會逐漸被瓜分。（中新社）

《甘肅》甘肅白銀成為大陸首個天然氣入地下管廊並運營城市

甘肅白銀市地下綜合管廊管理有限公司董事長郭鳳泉指出，「燃氣管線的成功運營，使白銀市地下綜合管廊成為國內首個實現天然氣入廊並運營的城市綜合管廊，該項目將輻射城中心及銀西新區40平方公里，受益人口35萬。」（中新社）

▼白銀地下管廊工作人員正在進行地下管廊例行檢查。（圖／中新社）

▲華聞快遞／大陸今年前8月進出口總額超過20兆人民幣（圖／中新社）

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