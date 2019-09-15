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19歲女海島留遺書：別找我！最後影像爆「詭異舉動」...家屬：事情不簡單

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▲19歲女生何紅宇於潿洲島失蹤，至今下落不明。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

▲19歲女生何紅宇於潿洲島失蹤，至今下落不明。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

四川22歲女老師龍其樂1日廣西北海潿洲島失蹤，至今下落不明。另一名江西萍鄉的19歲女生何紅宇，也同樣在前往潿洲島後失聯，雖然旅館房內留有遺書，但在最後現身的監視器影像中，她一路奔跑，不時還向後張望，疑似像被人追趕。

根據《紅星新聞》報導，今年19歲的何紅宇是今年考生，但因為成績不滿意，決定重考1年，父母為了方便她學習，在學校附近租了一間房，但她沒有告知家裡任何人，在8月23日自行出發，24日抵達潿洲島在旅館住了一晚，隔天早上還拍了一張燦笑自拍，到晚上就失去蹤影了。

▲19歲女生何紅宇於潿洲島失蹤，至今下落不明。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

潿洲島警察在旅館發現何紅宇的遺書和遺物，隨即聯繫家屬，何紅宇的父母這才知道女兒出事了。家屬從派出所領回了何紅宇手機、身份證、銀行卡及衣物等遺物，以及一份手寫遺書，但何紅宇的書包和外套、帽子則不見了。

何紅宇的姨媽彭小姐表示，何紅宇最後被拍到的影像是在晚上8時27分，在潿洲島幕崖附近，當時她一路奔跑進入監視器畫面，之後曾停下回頭看了一眼，之後又再度向前狂奔，且不時回頭張望，她身後疑似有汽車緊急燈閃爍的黃光。

彭小姐又指出，何紅宇背著書包，戴著帽子、眼鏡，並且跑得很快，好像有人在追她一樣，我們懷疑她根本就沒有跳，而且她的遺書寫得很潦草，她平時筆跡很工整的，家裡什麼事都做得整整齊齊的」。

▲19歲女生何紅宇於潿洲島失蹤，至今下落不明。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

何紅宇的遺書中寫道，從10歲開始就對死亡充滿憧憬，總是感到與世界隔隔不入，「最後對不起了媽媽，生了我這麼個怪物會讓你很難過的，但我確實不適合活在這世上。別浪費資源找我」。

但在遺書文字中顯示何紅宇都好像在趕時間，開頭寫道「寫信時我時間有點趕，所以只寫要點了」，結尾則是「因为急，我想不起了」，在失聯之前如此匆忙，讓家屬很不能理解，拒絕承認何紅宇「自殺」說法。

彭小姐表示，何紅宇失聯後，父母、姑姑等多人趕到潿洲島尋人、善後，直到8月31日才離開，何紅宇父母難以接受，只能拼命工作麻痺自己。之後看到龍其樂也在潿洲島失聯，彭小姐心裡突然警覺，因此才向媒體披露此事，「現在仔細想想，越來越覺得事情沒那麼簡單」。

▲19歲女生何紅宇於潿洲島失蹤，至今下落不明。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

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