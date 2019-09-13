台灣新秀插畫「獲獎王」　交大應藝所生一年摘8國際設計獎

▲江坤森結合防災知識，設計撲克牌《Poker Illustration Disaster Information Integration》。（圖／江坤森提供）

記者崔至雲／台北報導

交通大學應用藝術所學生江坤森（筆名：三木森Mori）挑戰國際藝術獎項，今年共有8件作品，陸續在全球指標性插畫比賽展露頭角，包括英國WIA世界插畫大獎、美國3x3國際插畫大獎、美國ADAA卓越設計大獎，堪稱台灣新秀插畫家「獲獎王」。

江坤森擅長以電腦繪圖、拼貼、壓克力等複合媒材作畫。8月榮獲2項美國ADAA卓越設計大獎，包括結合防災知識的撲克牌，以及以「花」各自的嬌豔，鼓勵人們做自己的繪本，另外在6月美國3x3國際插畫大獎上，2件作品取得優勝、3件作品獲得佳作。

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▲繪本《When You Walk Through The Blooming of Mine》（當你途經我的盛放）榮獲美國ADAA（Adobe Design Achievement Awards）卓越設計大獎－Top Talent。（圖／江坤森提供）

江坤森說，最難忘的是5月的WIA世界插畫大獎，共有來自68個國家、3700件作品參賽，最後僅入選8大類共200件作品。他節選了幾首對他生命中留下深刻記憶的歌曲，轉化為圖像的詮釋，繪製成繪本《The River》，獲得圖書類入選肯定。

「插畫家通常先作畫，再賦予文字，但這次我有點顛倒過來。」江坤森說，《The River》創作靈感來自歌手張懸在演唱會上，翻唱多首影響她的歌曲，「她翻唱別人的歌、整理出選集，我也想整理對我重要的歌。」篩選歌曲時，隱約想到可以為抽象的歌詞，配上具體的圖像。

▲江坤森擅長以電腦繪圖、拼貼、壓克力等複合媒材作畫，繪本《Vacances d'ete》5月於法國出版。（圖／江坤森提供）

江坤森先選出魏如萱《歪》、張懸《我想你要走了》、黃玠瑋《面對明日的勇氣》等10首歌，再從中串連歌詞片段，交織成新的故事。「這本書象徵生命長河，我們在路上蒐集許多熱情、日常和美好記憶，也正是這些養分，提醒自己繼續勇往直前。」

為了提高作品能見度，江坤森時常上網搜尋具公信力的國際比賽，「學生參加競賽，報名費通常比較便宜，入選作品甚至能免費刊登在主辦單位的露出平台。」以入選英國WIA世界插畫大獎圖書類的獨立刊物（Zine）《The River》來說，7月即在倫敦市中心的薩默塞特宮（Somerset House）展出，獲得廣大迴響。

▲江坤森的繪本《The River》，入選英國WIA世界插畫大獎圖書類，在薩默塞特宮（Somerset House）展出；累計今年有8件作品，陸續在全球指標性插畫比賽展露頭角。（圖／江坤森提供）

一如粉絲專頁所述，「始終堅信，每個人都是獨一無二的燈泡，而這一生，便是在尋找那合適的位置讓自己發光。」江坤森表示，今年5月已在法國出版繪本《Vacances d'ete》，並洽談其他出版機會，不只用畫圖療癒自我，也陪伴讀者茁壯心靈；同時鼓勵學弟妹，把握在學多創作，累積經驗值，「這表示你不是一張白紙，對未來很有幫助。」

