台灣新秀插畫「獲獎王」　交大應藝所生一年摘8國際設計獎

▲江坤森結合防災知識,設計撲克牌《Poker Illustration Disaster Information Integration》。(圖/江坤森提供)

記者崔至雲/台北報導

交通大學應用藝術所學生江坤森(筆名:三木森Mori)挑戰國際藝術獎項,今年共有8件作品,陸續在全球指標性插畫比賽展露頭角,包括英國WIA世界插畫大獎、美國3x3國際插畫大獎、美國ADAA卓越設計大獎,堪稱台灣新秀插畫家「獲獎王」。

江坤森擅長以電腦繪圖、拼貼、壓克力等複合媒材作畫。8月榮獲2項美國ADAA卓越設計大獎,包括結合防災知識的撲克牌,以及以「花」各自的嬌豔,鼓勵人們做自己的繪本,另外在6月美國3x3國際插畫大獎上,2件作品取得優勝、3件作品獲得佳作。

▲繪本《When You Walk Through The Blooming of Mine》(當你途經我的盛放)榮獲美國ADAA(Adobe Design Achievement Awards)卓越設計大獎-Top Talent。(圖/江坤森提供)

江坤森說,最難忘的是5月的WIA世界插畫大獎,共有來自68個國家、3700件作品參賽,最後僅入選8大類共200件作品。他節選了幾首對他生命中留下深刻記憶的歌曲,轉化為圖像的詮釋,繪製成繪本《The River》,獲得圖書類入選肯定。

「插畫家通常先作畫,再賦予文字,但這次我有點顛倒過來。」江坤森說,《The River》創作靈感來自歌手張懸在演唱會上,翻唱多首影響她的歌曲,「她翻唱別人的歌、整理出選集,我也想整理對我重要的歌。」篩選歌曲時,隱約想到可以為抽象的歌詞,配上具體的圖像。

▲江坤森擅長以電腦繪圖、拼貼、壓克力等複合媒材作畫,繪本《Vacances d'ete》5月於法國出版。(圖/江坤森提供)

江坤森先選出魏如萱《歪》、張懸《我想你要走了》、黃玠瑋《面對明日的勇氣》等10首歌,再從中串連歌詞片段,交織成新的故事。「這本書象徵生命長河,我們在路上蒐集許多熱情、日常和美好記憶,也正是這些養分,提醒自己繼續勇往直前。」

為了提高作品能見度,江坤森時常上網搜尋具公信力的國際比賽,「學生參加競賽,報名費通常比較便宜,入選作品甚至能免費刊登在主辦單位的露出平台。」以入選英國WIA世界插畫大獎圖書類的獨立刊物(Zine)《The River》來說,7月即在倫敦市中心的薩默塞特宮(Somerset House)展出,獲得廣大迴響。

▲江坤森的繪本《The River》,入選英國WIA世界插畫大獎圖書類,在薩默塞特宮(Somerset House)展出;累計今年有8件作品,陸續在全球指標性插畫比賽展露頭角。(圖/江坤森提供)

一如粉絲專頁所述,「始終堅信,每個人都是獨一無二的燈泡,而這一生,便是在尋找那合適的位置讓自己發光。」江坤森表示,今年5月已在法國出版繪本《Vacances d'ete》,並洽談其他出版機會,不只用畫圖療癒自我,也陪伴讀者茁壯心靈;同時鼓勵學弟妹,把握在學多創作,累積經驗值,「這表示你不是一張白紙,對未來很有幫助。」