假消費真偷竊連幹3票！利用「時間差」抱走整箱海鮮　賊中秋落網

記者林悅／台南報導

台南市學甲區秀昌里經營海產批發業者，13日中秋節上午10許發現冷凍庫白蝦遭竊報案。學甲分局立即展開調查偵辦，經鎖定犯嫌特徵後追查，於13日晚上9時許循線在台南市白河區關子嶺附近，將44歲顏姓犯嫌查緝到案；警方查出顏嫌涉及3起竊案，目前正擴大追查其他案件中。

▲44歲顏姓男子以假消費真偷竊的方式，竊取海鮮變賣牟利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局經分析犯嫌可能另涉於9月10日在嘉義縣東石鄉，佯稱購買海產白蝦、龍蝦、烏魚子、透抽等及12日在雲林縣莿桐鄉佯稱購買蒜頭100多台斤等案，犯嫌均以相同手法犯案，先與商家佯稱買賣農漁牧產品，取得商家信任之後，伺機將產品先搬運至車上，趁商家清算結帳時間差，直接將佯稱買賣購得之產品載走，甚至見店內無人看管之際，直接竊走店內農漁牧產品，造成店家財物損失。

警方循線於13日中秋節晚上9時許循線在台南市白河區關子嶺附近將44歲顏姓犯嫌（雲林人）查緝到案，顏嫌警訊中坦承涉案，目前查獲嘉義、雲林及台南學甲（白蝦價值3300元）等3起竊案，顏嫌竊得後將贓物找傳統市場或路邊兜售，賣不掉就隨意丟棄。目前警方正擴大追查是否涉及其他竊案中。

學甲警分局長洪頂力表示，商家與陌生人交易應注意，尤其平時未接觸而臨時購買大量農漁牧產品之對象更應特別謹慎，以避免發生類似案件，類似案件損失可能不多，但這些都是農漁民辛苦所得，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，以保障民眾財產安全。

►戀愛老司機：重點是眼神