大天后宮好靈！廟內驚見天菜丘比特　成功配對「健力男、馬尾女」　

記者葉國吏／綜合報導

曾主持第54屆金鐘獎星光大道主持人、被封為是天菜主播的劉傑中，這次化身愛神丘比特，順利讓分別從屏東、台南拜月老的單身男女結姻緣。

劉傑中主持的網路節目「E起遛台灣」，日前拜訪台南大天后宮。台南大天后宮現場有許多外國觀光客，所以有許多雙語翻譯，像是媽祖的英文就是Goddess of the sea（海洋女神）、月下老人的英文則是match maker。大天后宮常務委員蘇介川表示，為了因應來參觀的外國觀光客，籤詩都已經有中、英、日三種語言對照，讓外國遊客也可以輕易了解籤詩上的解釋。

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▲劉傑中當起丘比特替單身男女結姻緣。（圖／翻攝自Facebook／劉傑中 Ethan Liu，下同）

劉傑中在節目中也一改以往形象，現場當起紅娘，幫前來求姻緣的單身男女搭起友誼橋樑。他首先找到一位來自台南、從事金融業的的清純馬尾女，劉傑中詢問對象條件後，馬上起身找尋。

隨後，劉傑中順利找到一位愛好運動、來自屏東的健力男，雙方透過簡單的自我介紹後，劉傑中私下詢問對於對方各打幾分？馬尾女對健力男認為有6分；健力男則是相當滿意馬尾女，打了9.5分的完美分數，雙方交換LINE以後各自離去，劉傑中也完成這次的丘比特任務。

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