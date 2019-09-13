盼返鄉投2020　台企聯籲提供「選舉+春節」優惠套票

▲春秋航空去年曾推出春節加班機規劃。（圖／翻攝春秋航空網站）



記者陳政錄／上海報導

2020年1月11日台灣將舉行總統大選，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今發布聲明，提出三大訴求，希望向兩岸有關部門、航空公司爭取團體票、選舉+春節優惠套票等作法，讓台商、台幹、台生、台屬等順利返台投票，以及在大選兩周後的春節期間，與親人團聚。

明年總統大選競爭激烈，包括民進黨籍現任總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜，以及鴻海集團創辦人郭台銘預計參選後，「三腳督」態勢漸漸浮出水面；除此之外，農曆春節日期為1月25日，在大選後兩周，使得時間段錯開的兩件「大事」，困擾許多在陸台灣民眾的返台時間規劃。

▲2020總統大選，可能成為（左起）蔡英文、韓國瑜、郭台銘三腳督，而柯文哲的動向和角色持續受到關注。（合成圖／資料照）

為讓想返鄉投票、過節的民眾都能順利，台企聯今（13日）發布聲明稿稱，近日已有許多會員、台灣民眾前來諮詢，希望能像往年一樣，得到兩岸有關部門、兩岸航空公司的大力幫助，爭取如團體票作法，或「推出選舉+春節優惠套票」方式，讓他們順利返台，一方面得以行使民主權利，另一方面和家人團聚。

為此台企聯提出三大訴求：一，在價格方面，能夠考慮到台幹、台生經濟上的實際情況， 不因為兩次往返而增加經濟壓力。二，在運力方面，希望在此期間兩岸間的班機和班次能夠完全滿足台胞返台的需求，必要時增開加班機、小飛機換大飛機。

三，希望兩岸航空公司能夠儘早推出優惠機票方案，盡快實施、兌現，方便廣大台胞早日安排行程。

台企聯指出，考慮到本次春節、選舉時間僅相隔兩週的特殊性，以及大量台生、台幹在此期間往返兩次的經濟壓力，呼籲兩岸有關部門特別是航空業者，切實從台商、台幹、台生的實際情況出發，再次伸出援手，比照過往慣例，推出合適的返台優惠機票方案。

▼大陸全國台企聯發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）