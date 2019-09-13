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醫病情有共同理念 健康的源頭來自「愛」

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▲▼2019年慈濟人醫會在花蓮靜思堂舉辦，北區牙醫師曾婉青專注研究口腔疾病的「原因」，而開始這個探索的緣起是受到中醫師廖明煌的治療與啟發，這兩位醫師互為彼此的病人與醫師，也共同發現健康的源頭在於「愛」。（圖／慈濟基金會提供）

▲中醫廖明煌醫師(左)與牙醫曾婉菁醫師(右)互為醫病關係，一致認為：有一顆大愛的心能讓身心靈健康。

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

2019年慈濟人醫會在花蓮靜思堂舉辦，五百多位慈濟人醫會成員齊聚研習交流，在分科座談中，醫師、護理師、醫技、後勤志工等個別座談，盼望每次義診活動都能將各自的專長發揮到極致。其中一位牙醫師曾婉青專注研究找出咬合不正、口呼吸問題的「原因」，原來是來自不良的「習慣」、甚至從胎兒時期就被母親的「心念」影響。曾醫師開始這個探索的緣起，是受到中醫師廖明煌的治療與啟發，這兩位醫師互為彼此的病人與醫師，也共同發現健康的源頭在於「愛」。

▲▼2019年慈濟人醫會在花蓮靜思堂舉辦，北區牙醫師曾婉青專注研究口腔疾病的「原因」，而開始這個探索的緣起是受到中醫師廖明煌的治療與啟發，這兩位醫師互為彼此的病人與醫師，也共同發現健康的源頭在於「愛」。（圖／慈濟基金會提供）

民以食為天，有良好的咀嚼能力與口腔環境能讓身體吸收充足的營養。但是有些人因為牙齒不好、呼吸方法不對，影響食物吸收、甚至生活品質。北區慈濟人醫會曾婉青醫師臨床20年的牙科治療過程中，發現許多人的腸胃道疾病、睡眠品質不良、體態歪斜、情緒失調等，都來自口腔問題。

曾婉青醫師指出，很多孩子不愛吃飯、吃軟不吃硬，或者狼吞虎嚥、吃飯時聲音過大，吃飯配水，姿勢不良……種種都是孩子健康開始流失的跡象。許多爸媽誤以為咀嚼能力是與生俱來的本能，很少注意寶寶的咀嚼學習。其實，一個孩子從吸吮的乳汁到咀嚼、吞嚥各種類型的食物，需要慢慢累積經驗，才能學會正確的咀嚼方式。多多咀嚼有益健康，還能促進智力發展，也是牙齒排列整齊美觀的最佳秘方！

▼來自台北的曾婉青醫師在2019年慈濟人醫年會牙科座談分享「搶救兒童咀嚼力-幼吾幼以及人之幼的口腔機能療法與病例報告」。

▲▼2019年慈濟人醫會在花蓮靜思堂舉辦，北區牙醫師曾婉青專注研究口腔疾病的「原因」，而開始這個探索的緣起是受到中醫師廖明煌的治療與啟發，這兩位醫師互為彼此的病人與醫師，也共同發現健康的源頭在於「愛」。（圖／慈濟基金會提供）

許多孩子因為口腔功能障礙、喜歡含飯，於是家長開始強迫餵食，孩子無法用言語表達，往往被大人當作不聽話的孩子，並且因此受到打罵，讓孩子更排斥進食。曾婉青醫師提出：快樂健康的孩子愛吃飯，不愛吃飯的孩子就需要診斷是否有口腔機能障礙！

曾婉青醫師在2019年慈濟人醫年會「牙科座談」上，分享「搶救兒童咀嚼力-幼吾幼以及人之幼的口腔機能療法與病例報告」。自營診所的曾婉青醫師不僅為大人小孩看診，更為身障者看診。曾醫師在臨床治療過程中，發現許多人不知道自己有用口呼吸、咬合不正、肌肉張力低等問題，而這些問題是可以從小就被治療、甚至只要改變習慣就能改善的。

曾婉青看牙更醫心，盡力幫病人改善生活品質，專注研究造成口腔疾病的「原因」、建立正確的生活「習慣」。而啟發她的關鍵人物是美國慈濟人醫會中醫師廖明煌。曾婉青表示過去身體不好，廖明煌醫師引領她醫病醫心，從健康自覺的角度，發現到她的「心念」與「習慣」，學習在行住坐臥、呼吸之間為自己負責。在自身調養獲得改善後，開始致力於「改善病人生活」的念頭，決定透過醫學研究幫助別人。

▼深入淺出的牙科座談，每位醫師專注聆聽，盼望每次義診活動都能將各自的專長發揮到極致。

▲▼2019年慈濟人醫會在花蓮靜思堂舉辦，北區牙醫師曾婉青專注研究口腔疾病的「原因」，而開始這個探索的緣起是受到中醫師廖明煌的治療與啟發，這兩位醫師互為彼此的病人與醫師，也共同發現健康的源頭在於「愛」。（圖／慈濟基金會提供）

65歲的廖明煌醫師從台大電機系畢業後，從事電腦程式系統的研發工作，曾負責許多上市公司的高可靠性系統，但規模越做越大後，發現最複雜的系統是人體。因此在1999年開始學中醫，進行中醫醫治的廖明煌醫師從事20年來，認為「教育病人使他們能夠覺察身體的微妙變化」是一件很重要的事。

廖明煌醫師表示，在望聞問切的診療過程中，要把心清靜下來，帶著無染的心去看診，不帶有任何預設立場，就能覺察病人的身體詳細狀況。而他也把精進自己「清靜」的方法和病人分享。

中醫廖明煌醫師與牙醫曾婉菁醫師一致認為，有一顆大愛的心，才能讓心「清靜」，而這心念是影響身心靈健康最重要的關鍵。

慈濟基金會表示，慈濟人醫會成員都有一顆奉獻的心，人醫年會透過交流，希望每次義診活動都有良好的規劃、效率，讓每一位成員的良能能發揮到極致。

▲▼2019年慈濟人醫會在花蓮靜思堂舉辦，北區牙醫師曾婉青專注研究口腔疾病的「原因」，而開始這個探索的緣起是受到中醫師廖明煌的治療與啟發，這兩位醫師互為彼此的病人與醫師，也共同發現健康的源頭在於「愛」。（圖／慈濟基金會提供）

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