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泰晤士世界大學排名　台北醫學大學躍昇前400名

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▲▼ 台北醫學大學 。（圖／台北醫學大學 提供）

▲2020英國泰晤士高等教育世界大學排名今公布，台北醫學大學躍昇全球前400名。（圖／台北醫學大學提供）

記者崔至雲／台北報導

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）今（12日）發表最新一年的世界大學排名，台北醫學大學從去年501~600排名區間，進步到2020年全球前400名，排名大幅躍進。　

北醫指出，在泰晤士5項排名指標均有亮眼表現，其中「教學」、「研究」與「國際化」3項指標均較去年進步，「論文被引用數」分數更是大幅提升，單項排名較去年上升近200個名次，顯示北醫近年來致力於提升研究品質的努力，已有相當成效。除了各項資源的持續投入，學術聲譽調查結果亦展現出北醫大近年來的表現，已獲得國際高教業界的認可。

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北醫說明，為了更上層樓，北醫大規劃「北醫2030--未來十年願景發展白皮書」，以教育、研究、醫療、國際化、產學及行政等六大面向，設定短、中、長期目標與策略，再秉持「擁抱改變，創新價值」的核心理念，逐步朝國際一流醫學大學之路邁進。

THE世界大學排名依「教學」、「研究」、「論文引用」、「國際化」及「新創收入」等五大面向，共採計13項指標評比全球大學之表現，最新一期（2020）的排名中，全球共有逾1300所高教校院列名。

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