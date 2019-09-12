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泰晤士全球大學排名出爐！　台大「狂升50位」到第120名

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▲▼ 泰晤士全球大學排名出爐！台大120名。（圖／翻攝官網）

▲泰晤士全球大學排名，台大前進至120名。（圖／翻攝官網）

記者崔至雲／台北報導

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）今（12日）公布2020年全球大學排名，台灣有36所學校入榜，其中台灣大學排名大躍進，從去年的170名升到120名，大幅上升50位，是國內唯一闖進全球前200名的學校。

2020年泰晤士高等教育世界大學排名主要是，針對教學（學習環境）、研究（數量、經費和聲譽）、論文引用（研究影響力）、來自企業的研究經費（知識轉移）、和國際視野（員工、學生、研究）等績效指標，進行全球各大學排名。

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對於這次台大大幅上升50位，來到全球120名。台大研發長李百祺指出，台大今年在國際化及教育研究兩項目進步最多，主要是因為近年鼓勵國內外學生交流，自校長管中閔上任後也針對國際化持續推動，比過去的台大多了一些新的作法。

▲▼ 台大研發長李百祺 。（圖／台大提供）

▲台大研發長李百祺 。（圖／台大提供）

針對台大論文引用該項目評比部分，李百祺說明，台大老師向來研究表現良好，甚至這幾年進步較多，台大校方也相當鼓勵老師進行研究，未來校方給予老師的資源及金費將持續，並希望論文品質能提升，「論文品質超越數量」

針對未來將如何維持國際排名？李百祺說，台大是綜合型大學，要全面性的發展，但重點中的重點將著重在老師研究品質與國際化這兩塊，未來在招生面也將更積極到海外拓展，同時也會給台大學生獎助學金，讓學生有機會出國交流。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學。（圖／記者季相儒攝）

泰晤士報高等教育特刊今年進入第16年，台灣今年有36所學校入榜，相較於去年的32所增加4所，除了台大上升50位來到第120名外，清華大學及台北醫學大學也進入前400名。

其他排名方面，中國醫藥大學、交通大學、台灣科技大學、陽明大學排名在501至600名間，國立成功大學、國立台灣師範大學排名在601至800名之間。亞洲大學、長庚大學、輔仁大學、高雄醫學大學、國立中央大學、國立政治大學、國立東華大學、國立中山大學、國立台北科技大學排名在801至1000名之間。

全球排名方面，牛津大學連續第4年排名全球第一，加州理工學院從第5名上升至第2；劍橋大學、史丹佛大學及麻省理工學院（MIT）占據第3至第5；普林斯頓大學及哈佛大學分別排名第6、第7；耶魯大學第8；芝加哥大學第9；而倫敦帝國學院排名第10。


 

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