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順澤宮冠軍帽太紅　王惠美寫信邀艾登來彰化跑馬拉松

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▲埔鹽順澤宮翻攝

▲王惠美寫信邀請埃登到彰化參加馬拉松賽事 。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化之光！23歲挪威選手艾登頭戴「埔鹽順澤宮」鴨舌帽三鐵奪冠，名聲閃耀國際，這兩天廟方接到索取帽子的電話接到手軟，也加訂了9千頂冠軍帽，就在此時喜訊再度傳來，彰化縣長王惠美以大家長的身分，在臉書透露已經寫信邀請艾登來參加彰化縣7場馬拉松賽事，也安排到順澤宮參拜。

▲埔鹽順澤宮翻攝

▲順澤宮「冠軍帽」爆紅 。

王惠美在粉專寫下，「為彰化埔鹽順澤宮登法國鐵人世錦賽舞台，一夕爆紅了！另類台灣行銷彰化之光，挪威三鐵選手(Gustav Iden)奪冠，頭戴「彰化埔鹽順澤宮」鴨舌帽，真是太帥了，惠美已經寫信邀請他，希望他可以來參加彰化縣7場馬拉松賽事」，訊息一傳出，讓許多網友讚爆，「彰化縣的這一步就邁向全世界了！」，縣府應該辦個路跑，終點站在順澤宮，邀請他當貴賓，在順澤宮前頒獎，再行銷一次。

▲埔鹽順澤宮翻攝

這兩天彰化地區的臉書社群，全被「埔鹽順澤宮」的冠軍帽洗版，喜氣洋洋，人氣紅不讓，一時間更讓埔鹽鄉這個純樸的小鄉鎮成為網路關注的焦點，有網友說，「彰化！真的是挺美的！」、「要請他還願啦」，還有網友留言，「發揚傳統文化讓世界看見台灣」，還有網友Kuso說，明年世界三鐵選手頭上會不會都戴著埔鹽順澤宮廟的帽子阿」，一席話讓網友都歪樓了。

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