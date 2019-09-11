艾登三鐵奪冠頭戴埔鹽順澤宮帽　彰警機車還巡邏到伊拉克去

▲伊拉克出現一輛已報廢的彰化縣警用機車，成為當地軍警巡邏用車，照片登上美聯社。（圖／美聯社）

記者唐詠絮／彰化報導

8日挪威選手艾登在法國尼斯鐵人三項中奪冠，頭上戴「埔鹽順澤宮」進香的鴨舌帽，瞬間成為媒體捕捉的焦點，讓彰化純樸小鄉鎮「埔鹽」躍上國際版面，眼尖的網友還將3年前彰化報廢的警用機車馳騁在伊拉克的土地上，及前縣長卓伯源的背心上衣曾飄洋過海到印度，引發網友熱烈討論。

▲艾登勇奪法國鐵人三項冠軍，他頭上戴著「埔鹽順澤宮」宮帽。（圖擷自triathlonworld.com）

埔鹽鄉順澤宮的帽子，成為炙手可熱的搶手貨，不論考生、選手還是一般民眾，都希望能擁有這頂冠軍帽，因為是免費贈送，預定的民眾已經排到將近5千名，也讓廟方連夜趕工加訂到9千頂，甚至網路已經出現不肖人士，想用帽子來發大財，以1頂200元賣出，廟方不排除提出侵權告訴。

▲埔鹽順澤宮的冠軍帽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

因為這定冠軍帽，網友也聯想到2016年報廢的彰化縣警用機車，出現在伊拉克，成為當地軍警巡邏用車，還將照片登上美聯社，成為另類的彰化之光，當時警方還出面解釋，拍賣當時沒有將警局等文字標示徹底清除乾淨，得標廠商轉售到國外才會出現這種現象，未來在處理類似狀況時一定會注意將文字清除乾淨。

▲印度發現一名身穿前彰化縣長卓伯源背心的喀什米爾男子。（ 圖擷自地方賊臉書粉專）

而類似的狀況也出現在印度，台灣捐贈的舊衣，2018年12月間赫然發現彰化縣前縣長「卓伯源」的背心竟然穿在喀什米爾人身上，網友將照片拍下上傳網路，引來網友熱議。

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