台大碩士生研究「柑橘鱗砧類病毒」　奪正瀚創新獎金獎20萬元

▲方如瑩獲「正瀚生技創新獎」金獎，獨得新台幣二十萬元獎學金。（圖／台大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學生物資源暨農學院與正瀚生技在今（11日）共同舉辦第一屆「正瀚生技創新獎」頒獎典禮，台大植物病理與微生物學系碩士生方如瑩以「柑橘鱗砧類病毒致病機制」的研究發現，獲得這次金獎、並獨得新台幣二十萬元獎學金，創台灣農業生技領域個別學生獎學金最高紀錄。

正瀚生技董事長吳正邦表示，由於此次與台大生農學院試辦效果不錯，明年計畫擴大舉行，徵件對象將從台大生農學院擴大為全國農業生技領域之學生，總獎金預計上看百萬元。

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方如瑩的「柑橘鱗砧類病毒小片段RNA於番茄上病程進展和機制探討」研究證實，類病毒的RNA會被寄主切割為小片段RNA，進而引起植物的專一性免疫反應並產生基因靜默（RNA silencing），使得植物本身部分基因無法表現，引起植物矮化、捲葉及葉片黃化等病徵產生。藉由本研究結果，對類病毒如何植物病徵有更深入的了解，除了對類病毒的致病機制提供重要的資訊，未來可能可更進一步加以應用於抗類病毒感染方針之研究發展。

▲首屆正瀚生技創新獎 。（圖／台大提供）

銀獎作品為台大生物機電學系博士生羅傑瑞「An Integrated Imaging and Environmental Monitoring System for Integrated Pest Management」。研究建構一整合環境監測與影像分析之系統，該系統不僅可監測收集溫度、濕度、光照等環境數據，並可計算與判別昆蟲數量與類別。不僅可讓農民隨時掌握農田的環境資訊，並可對蟲害的發生及早進行因應措施。

銅獎作品為台大生物科技研究所博士生胡馨分同學的「調查 Potyvirus 屬之 P1 蛋白在 HC-Pro 抑制 miRNA 的調控機制」，主要研究Potyvirus屬病毒的P1和HC-Pro蛋白質，是如何干擾植物的抗病系統（RNA靜默作用）。當植物被Potyvirus病毒攻擊時，病毒釋出P1和HC-Pro蛋白質共同作用於植物體內，強而有力的影響植物抗病系統，進而迫使植物葉型生理構造上發生嚴重改變，使植株特別矮小、葉片嚴重捲化。本研究將有助於了解病毒在植物體內的存活模式，以及病毒用什麼樣的武器來對抗植物抗病系統，是未來在作物防治上很重要的課題。

▲台大生農學院院長盧虎生。（圖／台大提供）

台大生農學院院長盧虎生表示，台灣農業生技雖然富含研發能量，但長期缺少領頭羊企業與學校共同努力、提振研究風氣，間接影響學子申請就讀碩博士的意願、錄取名額也逐年減少，因此他很期待未來能有更多企業共襄盛舉，重新啟動台灣農業生技研發的正向循環，企業也能找到具有市場潛力的新技術與優質人才，可說是企業、學校、學生三贏的局面。

本屆「正瀚生技創新獎」共設有六個獎項，包含金獎、銀獎、銅獎各一名，以及三名佳作，總獎金達新台幣五十萬元；其中，金獎獲獎者個人獨得獎學金二十萬元，創台灣農業生技領域單一學生獎學金最高紀錄。