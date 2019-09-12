王鴻薇爆東區租金超越東京　北市：店家進進出出活絡商機

▲ICE MONSTER將退出東區。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市東區蕭條問題未解，台北市議員王鴻薇12日召開記者會指出，今年六月開始，又傳出許多東區老店撤出消息，柯文哲根本忙於組黨，荒廢市政，東區租金竟然超越東京；忠孝復興站今年1到6月份，人次減少高達9.2%。

王鴻薇指出，從今年6月開始，在東區很多知名品牌商家，陸陸續續退出東區，希望北市府不要麻木，只會做紙上文章，同心圓、H:CONNET、ICE MONSTER、天星港式飲茶紛紛退出，退出原因都是商圈萎縮、店租太貴，店租到了相當不合理的程度，政府應該介入調整或解決。

ICE MONSTER在9月1日公告忠孝旗艦店9月15日為最後營業日。不過王鴻薇指出，ICE MONSTER不只在台北，東京也有展店，月租50萬，如果按照坪數是一坪1.3萬店租，但ICE MONSTER也在東京表參道展店，一坪是台幣1.1萬，王鴻薇說，「台北真的超越東京，店租超越東京」。

王鴻薇也觀察到，忠孝復興、忠孝敦化兩個捷運站出入口年增長率連續五年低迷，至今仍繼續衰退，幅度甚至比往年更大，忠孝復興站今年1到6月份，人次減少高達9.2%，「東區的蕭條是進行式」。

對此，商業處副處長江美玲表示，振興計畫已經在推展，今年3月協助突動地方發展，市府跟商圈組織每週進行議題討論、商圈再定位，強化主題空間、規劃人行步道，19項計畫已經完成7項，軟體活動部分，舉辦活動吸引2、3萬人，捷運運量增加6000人。

江美玲認為，店家退出是危機也是轉機，幫助商圈活絡商機，近期持續有許多特色店家在東區開業，如Share le Pain微酵烘焙、知名樂團五月天阿信與藝術家不二良聯手打造StayReal Cafe、藝人羅志祥自創潮牌GOT NO FEARS旗艦店；日本最具代表性的藥妝品牌松本清，台灣首家店登陸東區；國際知名服飾品牌ZARA亦表示東區店面是該集團在臺灣的旗艦店，也是集團極具指標性的門市之一，為東區商業復甦注入一劑強心針。

至於租金部分，江美玲說，當然是巷弄比較便宜，大馬路上租金會比較高，有時候問店家，對方也願意透露店租，租金是影響店家進駐的原因之一，重點是環境要優化、店家有特色，他們比較著重這一塊，租金的部分由商圈理事長跟屋主去談，說服共體時艱、不要漲價。

江美玲認為，確實店家會進進出出，空置率多一點，不過預計大概會往下降，房仲預測明年會降到5%以下。