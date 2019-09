14歲少女經血沾到制服…老師羞辱「髒」命令離開　她放學後輕生

▲在肯亞,許多少女難以負擔棉條、衛生棉等相關衛生用品。(示意圖/達志影像)

記者丁維瑀/綜合外電報導

肯亞一名14歲女學生上周因為生理期來,經血沾到制服,本來應該在課堂上獲得幫助,怎料老師卻羞辱她「髒」,還命令她離開教室。少女回家後告訴母親事發經過,受到打擊的她隨後結束自己的生命。

《英國廣播公司》(BBC)報導,事情發生在6日,涉事學校位於肯亞首都奈羅比(Nairobi)西部,根據女學生母親的說法,當時老師罵少女「髒」,還要她離開教室。母親提到,「她沒有可以當成衛生棉用的東西,衣服沾上血時,她被要求離開教室、站在外面。」

這名少女回家後講述自己的經歷,她被發現在拿水過程中輕生。悲痛的父母向警方通報案件,不過卻沒有見到任何舉措,相當沮喪。當地警察局長思康帝(Alex Shikondi)則表示正在調查女學生的詳細死因。

肯亞2017年通過一項法律,旨在免費提供衛生棉給女學生。議會委員會已展開調查,探究為何許多學校沒有實施這項計畫。涉事學校的校長則拒絕回應。

據了解,至少200名家長日前來到學校抗議,推倒大門並封鎖道路;警方則使用催淚瓦斯驅逐人群,還逮捕5人。引發爭議的學校則暫停關閉。

Kenyan schoolgirl takes her own life after 'period shaming' https://t.co/0ap9rj7URr pic.twitter.com/TQJNSZRlLj