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一個月入帳6.2萬元！「跨國代寫作業」工作夯...社團成員數超過5萬人

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▲ 為了快速賺錢，越來越多人從事「作業代寫」的工作。（示意圖／pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

現在有越來越多新興職業崛起，大家都希望可以找到一份賺錢方便又輕鬆的工作。對於肯亞涅里（Nyeri）的一位25歲女大生瑪莉（Mary Mbugua）來說也是如此，在面臨學費及房租到期的雙重壓力下，她為了能夠盡快賺到足夠的錢支付，於是透過朋友的推薦，找到了一份名為「學術寫作」的工作。不過實際上，這份工作的內容也就是替美國、英國和澳洲的大學生「代寫作業」。

根據《紐約時報》報導，瑪莉原本嘗試靠賣保險賺錢，卻因為從來沒有賣出任何一張保單，一點錢也沒有賺到，經濟困難又不知如何是好的情況下，一位朋友主動伸出援手，介紹她加入了「學術寫作」這項在肯亞利潤豐厚的行業。只要她在網路上幫各國大學生代寫作業，就能賺到不少錢。瑪莉坦承，這份工作讓她內心掙扎不已，「我知道這算作弊，但我必須賺錢、必須餬口，哪有什麼其他的選擇？」

經過1個月的受訓後，瑪莉也開始接單，不論委託她代寫的論文類型是哪種，她全部都接。生意最好時，她一個月就能賺進320美元（約新台幣1萬元），這是她這輩子做其他工作從來都沒有賺到過的數目。

其實作弊在大學中並不是什麼新奇的現象，但透過網路，它如今發展成全球規模的一項行業，像是「Ace-MyHomework」還有「Essay Shark」等網站，就是以外包的形式，讓開發中國家的人可以競標，並完成其他國家人們的家庭作業。畢竟像是肯亞、印度與烏克蘭這些國家，有很多會說英文、成績優異，享有快速的網路連線的大學畢業生，他們唯獨缺乏的就是一份工作。

專家對此表示，其實這樣的業務已經存在十幾年，近年來隨著需求不斷增加，成長網站的功能變得更多元、完善，如今還提供客服電話及退費保證，就這樣創造出一個全球性的產業，每年接收達數百萬筆的「論文代寫訂單」，為就業者提供高額的收入，甚至不少人決定全心投入，做一名「全職代寫槍手」。

肯亞國民平均每人年收入約1700元（約新台幣5.3萬元），那些厲害的寫手一個月就能入帳2000元（約新台幣6.2萬元）。代寫槍手們甚至成立了臉書社團來互相照應，成員數目就超過5萬人。

▲ 許多論文代寫網站以直白的宣傳文字，來吸引不想花時間寫論文的學生。（圖／pixabay）

目前還不清楚，高等教育界到底有多少人知道、使用這樣「契約作弊」代寫論文網站。不過從2005年一項針對北美學生的研究看出，7％的大學生坦白，自己交出去的論文是找其他人代寫的，還有3％的學生承認他們的論文來自「論文工廠」。負責這項研究的研究員凱絲（Cath Ellis）指出，全球每年都有幾百篇的論文在線上被訂購。

對此，加州大學 （University of California）學術誠信辦公室主任翠西亞（Tricia Bertram Gallant）表示，「這可是個大問題，萬一我們不採取任何措施，大學會淪為一座文憑工廠。」

她更提到，這類網站剛出現時，還會修飾性的介紹自己提供的是「作業輔導和編輯服務」，到了現在卻變得越來越直白、毫不掩飾。像是「Academized」網站就在廣告稱，「放心吧！我們可靠又專業的寫手會為你製作出專屬你的優質論文，100％沒被抄襲過，讓你可以將時間與心思放在學生生活更有趣的地方。」

另一個「EssayShark」網站也聲稱，「不管你要怎樣的學術論文，用你能夠負擔的價格，來請一位論文寫手，是多麼的簡單又安全的。幫自己省下更多時間吧！」

▲ 「Academized」網站宣稱，付費購買的論文100%全是沒使用過的 。（圖／翻攝academized官網）

「EssayShark」的公關解釋，公司並不認同這樣的服務屬於作弊，「我們當然不容忍、不鼓勵任何其他學術上的詐欺行為，而且也會再三警告學生們，論文『僅供研究、參考用途』，不可以把它當成自己的作業。」

找人代寫，相比單純的抄襲更難被人發現，畢竟這些論文的內容屬於原創，難以透過資料庫比對來找到。擅長開發「剽竊偵測軟體」的公司Turnitin最近開發出一款名為Authorship Investigate的新軟體，可以利用分析文章內容的句型、用詞，和資料庫做比較，以確認這篇文章是不是真的為繳交它的人所撰寫。

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