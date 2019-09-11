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台南大學附中疑似食品中毒　「121人腹瀉」衛生局進行調查

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▲南大附中疑似食品中毒，食用團膳供應商之桶餐，當晚陸續有學生出現腹痛、腹瀉等症狀，計有121人出現就醫，目前無人住院。（圖／翻攝自google maps）

▲南大附中疑似食品中毒，台南市衛生局派員進行調查及採樣送驗。（圖／翻攝自google maps）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局9月11日上午接獲國立台南大學附屬高級中學通報，校內學生發生疑似食品中毒症狀，衛生局隨即前往調查，經查該校9月10日有315人食用團膳供應商之桶餐，10日晚上8時起陸續有學生出現腹痛、腹瀉等症狀，截至11日中午共121人出現不適，但多數學生就醫後症狀已緩解，目前無人住院。

經衛生局派員至團膳供應商進行調查，作業場所環境衛生未發現異常情形，已分別就該校及團膳供應商留樣之9月10日午餐及相關之學生、廚工人體等檢體進行採檢，並送衛生局檢驗中心檢驗，以釐清該案發生原因。

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▲南大附中疑似食品中毒，台南市衛生局派員進行調查及採樣送驗。（圖／翻攝自google maps）

▲台南市衛生局派員進行調查及採樣送驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，若檢驗及調查結果是病原性微生物所引起者，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第 15 條規定，依同法第44條規定處新台幣 6 萬元以上2億元以下罰鍰，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。

▲南大附中疑似食品中毒，台南市衛生局派員進行調查及採樣送驗。（圖／翻攝自google maps）

衛生局也提醒，季節雖然入秋，白天氣溫仍相當炎熱，供應學校之團膳業者應注意供應餐食之保存及運送時的溫度及時間，也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全。

▲南大附中疑似食品中毒，台南市衛生局派員進行調查及採樣送驗。（圖／翻攝自google maps）

▲南大附中團膳供應業之現場，環境衛生未發現異常情形。

衛生局呼籲所有食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀，請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的5要原則：1、要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2、要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3、要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4、要徹底加熱：食品中心溫度超過70 ℃，細菌及病毒才容易被消滅。5、要注意保存溫度：保存低於7 ℃，室溫不宜放置過久，就能預防食物中毒的發生。

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