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南韓「男模級歐巴」坐檯限時1周　酒店妹揪團包場！移民署緊盯

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▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊針對「限時一週」韓國歐巴坐檯，讓酒店妹淪陷、瘋狂一案，將會同轄區警察局進行查處取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊針對「限時一週」韓國歐巴坐檯，讓酒店妹淪陷、瘋狂一案，將會同轄區警察局進行查處取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對媒體報導，近來有八大行業經紀人，推出「限時一週」韓國歐巴坐檯，讓酒店妹淪陷、瘋狂一案，移民署南區事務大隊台南市專勤隊表示，已掌握相關情資，將會同轄區警察局加強查緝，絕不允許非法工作或色情交易行為。

據報導，有八大行業的經紀人，推出「限時一週」南韓歐巴坐檯，號稱每一位都是男模，酒店妹平日都是被男客消費，沒有地方紓壓，得知韓國歐巴要來，酒店妹瞬間淪陷、瘋狂。業者號稱韓國歐巴都是男模級，預約前可看到個人自拍照及身高、體重…。

找韓國歐爸坐檯消費可不便宜，除坐檯費還要付包廂費與酒錢，奢華級包廂要價8000元，韓國歐巴的檯費一小時要價3000元，酒錢另算；自推出歐巴坐檯後，造成業界轟動，雖然要價不斐，相傳有不少酒店妹揪團包場，預約時間排滿滿。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊針對「限時一週」韓國歐巴坐檯，讓酒店妹淪陷、瘋狂一案，將會同轄區警察局進行查處取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊針對此事指出，外國人在我國停居留期間，不得從事與許可停居留原因不符之活動或工作，來台非法工作之「歐巴」，恐有違反入出國及移民法及社會秩序維護法之行為，對於僱用外國人非法工作之國人，亦會違反就業服務法；移民署專勤隊已掌握握相關情資，將會同轄區警察局調查，對來台的「歐巴」加強查處。

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