花蓮柚台北開賣！老欉4比6黃金糖酸比　尾韻多層次回甘

▲花蓮柚來了暨優質農特產品行銷活動在台北市希望廣場開賣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節氣氛已經愈來愈濃厚了！今年「花蓮柚來了暨優質農特產品行銷活動」8日上午在台北市希望廣場開賣，縣長徐榛蔚在農業處長羅文龍的陪同下到場向民眾推廣花蓮文旦柚之外，也行銷各式在地有機農特產品，歡迎消費者選購優質農產，絕對讓您吃得健康又安心。

一開場徐榛蔚就與梧繞部落的婦女們大跳大會舞「披上情人袋」，只見她熟練的舞步，看得場下觀眾歡呼聲不斷，除了強力推廣當季盛產的文旦柚之外，更邀請各鄉鎮農會共同行銷花蓮在地特色農產品。除了文旦柚，另外也結合三章一Q標章食農教育宣導有獎問答、「柚陀螺」「柚香薰燈」、及柚醋DIY教學製作，希望透過文旦柚多元應用體驗教學，讓北台灣鄉親認識花蓮文旦柚全身都是寶。

▲徐榛蔚就與梧繞部落的婦女們大跳大會舞「披上情人袋」。

瑞穗鄉是花蓮文旦柚栽種最集中的地區，由「瑞穗鄉梧繞部落」婦女跳開場舞，更能感受到她們對於產自家鄉農產能在台北銷售的榮耀。花蓮地區文旦柚栽種面積大，加上空氣水源無污染，大多偏向自然農法，並有農戶通過有機及產銷履歷驗證，造就花蓮文旦柚的好品質。

由於文旦柚大多在白露節氣前後採收，徐榛蔚也教導民眾小撇步，她說，大多數的水果必須等到紅熟才能摘下食用，但文旦柚卻不同，採收後必須陰乾存放10至15天才是最佳的賞味期，所以在秋後食用的文旦柚，滋味更香甜、多汁！

花蓮縣農會積極與各鄉鎮農會合作，從最北的新秀農會產品酸菜，到最南富里農會產品米，將全花蓮九個鄉鎮農會品質最好的農產品整合起來，透過單一窗口行銷至全台各縣市，期盼鄉親給予花蓮縣農特產品最大的肯定。

▲▼徐榛蔚巡視希望廣場農夫市場攤位，關心在地來台北行銷的農友銷售狀況之外，還向其他縣市的農友請益。

花蓮縣農會總幹事官俊彥強調，花蓮文旦果肉細緻、Ｑ彈汁多、4比6的黃金糖酸比、前味甜，中味酸，尾韻回甘，吃完香氣瀰漫於口齒中，而且大多為老欉果樹，甜度至少11度起跳，特級品更高達14度，俯仰著山嵐水氣的花蓮文旦柚蘊藏最純粹天然風味！來自後山淨土、吸滿飽飽陽光、喝純淨水質長大的花蓮文旦柚，今年希望走入每個懂吃的家庭，讓花蓮文旦柚在舌尖的清甜多層次感，從中秋一直延續到過年。

徐榛蔚同時也巡視了希望廣場農夫市場各攤位，除了關心在地來台北行銷的農友銷售狀況之外，還向其他縣市的農友請益、討論行銷策略，作為未來縣府在農特產品多元行銷精進的方針，更提供花蓮在地農友產銷之參考。