壯男突倒地無呼吸心跳　消防救護員空中攔截聞聲救命

▲杜姓男子（右二）偕妻子及兒子共3人，前往台南市消防局第七大隊灣裡分隊拜訪，感謝救護隊員張明德（左一)救命之恩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區1杜姓男姓男子，2019年8月間在住處休憩時，突然感到胸口不適、昏倒竟OHCA無生命象，家人打119求救，由消防局救災救護指揮中心線上指導CPR，直到灣裡分隊救護員到場接手，急送台南市立醫院急救，成功挽回寶貴性命。

台南市消防局指出，日前有一對杜姓夫婦與其兒子共3人，在午後至台南市消防局第七大隊灣裡分隊拜訪，原來是8月中，轄區一起OHCA救護案件的當事人與其家屬，特至灣裡分隊感謝致意。

據了解，該名當事人約50歲，半夜因胸口不適，家人撥119求助，案件發生第一時間，119指揮中心執勤員蘇賢昆於線上建立DA-CPR，給予家屬心肺復甦術CPR指導，並同時派遣第七大隊灣裡分隊救護車馳援，抵達現場的灣裡分隊張明德、嚴升佑救護員及德興義消中隊隊員侯世賢立即施予CPR、自動體外去顫器（AED）分析共執行2次去顫、配合自動心肺復甦機。救護車到台南市立醫院後，由急診團隊接手，因搶救得宜，及患者到院後的不間斷的生命之鏈，讓患者在數天後平安地走著出院了。

消防局第七大隊張明欽大隊長指出，到院前心臟驟停（OHCA）的患者，雖其存活至非病危出院的比率僅約8％，但並非完全沒有機會康復，透過消防救護人員和急診人員積極進行心肺復甦術及高級救命術，患者幸運恢復自主心跳，再透過必要的緊急心導管介入性治療後，才能讓突然倒下患者復活起來，回復意識！

杜姓民眾為了感念灣裡分隊救護人員及線上人員的救命之恩，患者與家屬特地至灣裡消防分隊致意，也為府城發揮「生命之鏈」急救成功再添佳話一樁。