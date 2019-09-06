深夜救命人！天雨路滑老婦跌破頭鮮血直流　泰源警急送醫

▲▼7旬的老嫗獨自坐在道路旁，頭部受傷且血流不止。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣東河鄉泰源村日前深夜發生老婦深夜在外跌倒受傷的意外，當時老婦鮮血直流情況危急，幸賴台東泰源派出所所長黃建宏與同仁及時發現，並聯繫泰源消防分隊急救與送醫，保住老婦性命。

事發當時泰源派出所所長黃建宏正執行巡邏勤務，見一名年約7旬的老嫗獨自坐在道路旁，基於擔心老婦的安危遂上前詢問，所長接近一看，該婦人頭部有外傷且血流不止，因不久前下了一陣雷雨，研判係雨後路面濕滑而跌倒，警方趕緊聯繫泰源消防分隊協助送醫。

▲泰源派出所所長黃建宏正執行巡邏勤務時發現並聯繫泰源消防分隊協助送醫。

因老婦無法清楚表達自己意思，員警經查訪周邊住家詢問，才找到家屬趕來現場。家人表示，該名老婦疑患有精神方面的疾病，偶會不明究理的自行外出，當時全家於深夜後皆已入睡，不知其因何自行外出。家屬由衷感謝警察及消防人員的即時救助，阻止憾事的發生。

成功分局分局長蘇偉荃表示，老年人患有精神方面疾病者，常有自行外出的情形屢見不鮮。呼籲民眾應多關懷家中高齡長者，入夜後更要注意其行蹤，另外平時可在其身上配戴愛心手鍊，協助辨識身分，也能讓警消在意外發生時，立即聯絡通知家屬。