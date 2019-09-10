IDC指iPhone下半年出貨量挑戰大　蘋果2020年靠5G後來居上

▲IDC在9日公佈調查資料指出，下半年對蘋果來說充滿了挑戰。（圖／翻攝自IDC網站）

記者趙正瑋／綜合報導

IDC9日公佈調查資料指出，下半年對蘋果來說充滿挑戰，由於預期iPhone 11無法支援5G，所以出貨量也充滿不確定性。

IDC預期，2019年全球智慧型手機出貨量與去年相比下滑2.2％，但由於5G智慧型手機的推出，2020年智慧型手機出貨量可能會上升1.6％。

據《9to5Mac》報導，2020年將是5G快速發展的一年，IDC預測，明年5G智慧型手機出貨量將佔全部智慧型手機出貨量8.9％，出貨數量將達1.23億支。而且到2023年，全球智慧型手機出貨量將成長28.1％。

IDC預期，2019年iPhone出貨量為1.77億支，與去年相比下滑14.8％，這可歸因於市場趨於成熟飽和，以及無法支援5G功能。

不過，報導也指出，2020年蘋果進入5G市場將具有後發優勢，經由觀察今年市場對5G接受度，從而推出改良產品。IDC也表示，倘若蘋果手機於2020年推出5G產品，也許能較競爭者獲得更大優勢。

知名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）於上周發出明年iPhone新投資說明，郭明錤表示，蘋果將專注於設計iPhone全新功能、支援5G和改良相機鏡頭。

▼智慧型手機作業軟體出貨量、市佔率。（圖／翻攝自IDC網站）