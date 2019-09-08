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法西颱風今晚直撲關東！挾帶破紀錄強風豪雨　上萬人避難準備

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▲▼ 第15號颱風法西（Faxai）直撲日本東京。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲ 法西預估今晚或明晨登陸日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

第15號颱風法西（Faxai）直撲日本關東地區，預計8日深夜或是9日凌晨登陸，各地交通均受到影響，許多航班被取消。法西目前沿著伊豆群島南部海域北上，可能帶來破紀錄的強風豪雨，根據日媒形容，法西是史上登陸關東地區的最強颱風。

根據日本氣象廳當地下午3時45分（台灣時間下午2時45分）的預報，法西目前位在伊豆群島八丈島西南西海面約80公里處，中心氣壓960百帕，中心附近最大風速每秒40公尺，以每小時30公里的速度朝北北西方向移動。

根據NHK最新消息，政府稍早已針對關東地區茨城縣龍崎市發出避難準備訊息，呼籲土石流警戒區內的963人在風雨變強之前開始避難。此外，神奈川縣海老名市、千葉縣南房總市等地區的上萬名居民也在避難準備名單上。

氣象廳表示，隨著法西逐漸進逼，風雨也會急速增強，預計伊豆群島、關東地區、靜岡縣、東北地方都會颳起強風，而這些地區的浪高可能達到7米至10米，部分地區時雨量可能達到80毫米。數據顯示，截至9日中午前，關東甲信地方、靜岡縣降雨量可能達到300毫米，而伊豆群島則是200毫米。

氣象廳官員進一步呼籲，民眾應該要做好應對強風、暴雨、巨浪的防災準備，在颱風接近前做好避難措施。NHK報導，八丈島機場在當地中午約莫12時30分時，測得最大風速為每秒38.1公尺。

此外，目前日本各地交通也受到影響，JR東海道新幹線取消傍晚6時以後往返東京與中西部城市的班次，千葉地區JR外房線、內房線、京葉線、久留里線今晚陸續停駛，神奈川縣部分沿岸公路也已因颱風封閉，東京灣渡輪停駛，日本航空、樂桃航空多架航班已取消。

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