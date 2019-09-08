男屋外抽菸...恐怖鄰居嗆「看三小」再刺殺4刀　檢方竟無保飭回

▲黃姓男子在妻子娘家屋前，無端遭陳嫌持水果刀刺殺4刀，陳嫌被警方依殺人未遂罪嫌移送法辦，檢察官竟以罪證不足飭回，令被害人與鄰里無法接受。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

440黃姓男子9月6日帶妻小回台南娘家過中秋，深夜飯後他到屋外抽菸時，遇到33歲鄰居陳姓男子騎車返家，雙方發生口角，陳嫌竟持背包內水果刀刺人，黃男閃避不及，前後被刺4刀，經送醫沒有生命危險，市警三分局逮捕陳嫌，依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方訊後竟無保飭回，令被害人與鄰里無法接受。

據了解，被害人40歲黃姓男子係於9月6日晚上，帶妻小回台南安南區娘家提早過中秋，晚上10時10分許，吃完飯他走出來屋外抽菸時，剛好33歲陳姓嫌犯騎機車返家，陳男經過他時，不知何故突然冒出1句「看三小」，接著陳嫌就停妥機車脫下安全帽後，就從背包裡拿出水果刀朝他走來，黃男反應不及右手臂先被刺1刀。





黃男試圖要奪下陳嫌手上的水果刀，但雙方肢體衝突下未能成功奪刀，在閃避時黃男不慎跌倒，還來不及爬起來，陳嫌就持刀衝上來，朝他雙手與背部又刺3刀，黃男先後挨了4刀，馬上逃回進屋躲避，經報請消防局救護車送台南市立安南醫院急診救治，倖免於難。

▲三分局偵查隊副隊長陳東輝說明警方逮捕過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據三分局偵查隊副隊長陳東輝指出，本案40歲黃姓被害人與鄰居33歲陳姓嫌犯發生口角，陳姓嫌犯持水果刀刺傷被害人左上臂（送安南醫院救治），警方獲報立即派出動快打部隊，以遣優勢警力到埸處理，陳嫌自知法網難逃，主動交付水果刀1支，全案偵訊後於7日下午將陳嫌以殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押陳嫌。

未料，檢察官7日晚間複訊後，以陳嫌殺人未遂罪證不足，僅限制住居後飭回。對於陳嫌被捕不到1天就無保獲釋回家，被害人黃男、家屬與鄰居都十分擔憂，會再發生類似憾事，質疑檢方難道要等真的出了人命了才來處理嗎？