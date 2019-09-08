星宇航空首航點曝光！澳門、峴港、檳城中選　「新制服10月先登場」

▲星宇航空明年1/23首航3航點，澳門、檳城、峴港。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空2020年1月將開航，航網藍圖日漸成形，星宇航空8日證實，確定明年1月23日將首航澳門、檳城、峴港，3航點齊發，每條航線一天一班，每周至少7班以上。另外，備受矚目的新制服也預計10月上旬對外公布。

星宇航空營運初期的機隊陣容配置，10架窄體客機A321neo將在10月起開始交機，星宇航空發言人聶國維8日證實，明年1月23日將3航線齊發，首航澳門、檳城及峴港。他說，澳門是台灣旅客都非常喜歡去的地方，峴港目前預期是很暢旺的新興旅遊點，檳城則是不僅觀光旅客多、商務客也很多。

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▲3條首發航線澳門、檳城、峴港，一天一班，每周至少7班以上。（圖／星宇航空提供）

聶國維說，星宇航空跟其他航空公司開航線方法不一樣，只要開闢航線規模至少要每天一班次、每周7班，目前3條航線也確定是如此，其中在轉乘航線澳門上，也預計一天會有3班次。

至於下一波航線規劃，聶國維說，現在才剛起步而已，規劃太多航線也沒有飛機飛，未來將隨著交機進度，一步一步再開闢新航點，他透露目前包含宿霧及曼谷都是在申請階段。

▲星宇航空董事長張國煒10月底將親駕首架A321neo回台。（圖／記者林敬旻攝）

星宇航空董事長張國煒已成功通過A320機種檢定，預計10月底親自駕駛首架A321neo飛機回台，預計10月上半月先發表機師、空服員及地勤等新制服，讓組員們可以穿著新制服接機。