飛機上耳機孔為什麼是ＯＯ？　星宇航空來解答

▲星宇航空小編解答「機上耳機孔為什麼是兩孔」。（示意圖／記者蔡玟君攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

搭乘飛機時看看電影、聽聽音樂是不少人消磨時間的選擇，不過有人想過「機上耳機孔為什麼是兩孔嗎？」星宇航空小編日前在臉書上提問，吸引網友們熱烈討論，最後為大家解惑，指出「舊式」飛機使用雙孔插槽確實是當時「技術無法支援」，只好發展雙孔耳機讓左右耳音源各自獨立。

星宇航空26日在臉書粉專發文「隨堂考開課啦！第四堂」，並提出「個人耳機大多是單孔規格，為什麼（舊式）飛機卻只提供兩孔插槽呢？」，網友們紛紛回應自己的看法，有人認為是避免乘客帶回家，也有人認為是為了區分音源，還有人說是為了防止鬆脫等，引發議論。

請繼續往下閱讀...

其中，有一位專業的網友分享稱，「簡單一點，怕被旅客帶下飛機，進階一點，跟IFE有關係，早期因為成本的關係，沒有辦法將訊號源布制在每個座位上」，加上耳機不是動圈式，不靠電流驅動，所以每個座位底下有個「小喇叭」裝置，再藉由耳機傳送到旅客耳中，且耳機線只是單純的管子，科技進步後若要全部改掉太花成本和時間，所以就保持現狀至今了。

經過激烈的討論過後，星宇航空小編留言解答說「舊式飛機使用雙孔插槽的說法很多，但最初出現時確實是當時技術無法支援，因此只好發展雙孔耳機讓左右音源各自獨立。」但是，至於在單孔耳機支援雙聲道技術純熟、787飛機誕生後仍沿用雙孔插槽的問題，小編則認為「一來可避免增加航空業不同規格備貨壓力，再來減少單孔耳機遇到插槽故障卻無孔可換的機會吧吧吧吧 （左孔不行還能試右孔嘛XD）。」

此外，值得注意的是，星宇航空小編還透露，未來星宇航空經濟艙將配置單孔耳機插槽，方便大家自備耳機，一起支持機上減塑運動。不僅如此，小編還分享自己曾經「搭機眼神死」的經驗說道，搭機最容易放進隨身行李的小夥伴排行前三名，分別是「SIM卡針」、「筆」、「耳機轉接頭」。

他說，SIM卡針和筆「還能厚臉皮向鄰座借用，但是耳機轉接頭真的是考驗人（顏）性（值）的惡魔關卡，空有機上娛樂卻不能看得過癮、聽得舒服，頓時讓人覺得人蔘好難」。