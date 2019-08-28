　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛機上耳機孔為什麼是ＯＯ？　星宇航空來解答

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼飛機枕頭，機上枕頭，機上耳機，飛機耳機，經濟艙，華航，飛機上的枕頭，客艙座椅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲星宇航空小編解答「機上耳機孔為什麼是兩孔」。（示意圖／記者蔡玟君攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

搭乘飛機時看看電影、聽聽音樂是不少人消磨時間的選擇，不過有人想過「機上耳機孔為什麼是兩孔嗎？」星宇航空小編日前在臉書上提問，吸引網友們熱烈討論，最後為大家解惑，指出「舊式」飛機使用雙孔插槽確實是當時「技術無法支援」，只好發展雙孔耳機讓左右耳音源各自獨立。

星宇航空26日在臉書粉專發文「隨堂考開課啦！第四堂」，並提出「個人耳機大多是單孔規格，為什麼（舊式）飛機卻只提供兩孔插槽呢？」，網友們紛紛回應自己的看法，有人認為是避免乘客帶回家，也有人認為是為了區分音源，還有人說是為了防止鬆脫等，引發議論。

請繼續往下閱讀...

其中，有一位專業的網友分享稱，「簡單一點，怕被旅客帶下飛機，進階一點，跟IFE有關係，早期因為成本的關係，沒有辦法將訊號源布制在每個座位上」，加上耳機不是動圈式，不靠電流驅動，所以每個座位底下有個「小喇叭」裝置，再藉由耳機傳送到旅客耳中，且耳機線只是單純的管子，科技進步後若要全部改掉太花成本和時間，所以就保持現狀至今了。

▲▼機上視聽娛樂，機上娛樂，飛行娛樂系統，飛機娛樂設施，飛機視聽娛樂，飛機上的電視，飛行視聽娛樂。（圖／記者蔡玟君攝）

經過激烈的討論過後，星宇航空小編留言解答說「舊式飛機使用雙孔插槽的說法很多，但最初出現時確實是當時技術無法支援，因此只好發展雙孔耳機讓左右音源各自獨立。」但是，至於在單孔耳機支援雙聲道技術純熟、787飛機誕生後仍沿用雙孔插槽的問題，小編則認為「一來可避免增加航空業不同規格備貨壓力，再來減少單孔耳機遇到插槽故障卻無孔可換的機會吧吧吧吧 （左孔不行還能試右孔嘛XD）。」

此外，值得注意的是，星宇航空小編還透露，未來星宇航空經濟艙將配置單孔耳機插槽，方便大家自備耳機，一起支持機上減塑運動。不僅如此，小編還分享自己曾經「搭機眼神死」的經驗說道，搭機最容易放進隨身行李的小夥伴排行前三名，分別是「SIM卡針」、「筆」、「耳機轉接頭」。

他說，SIM卡針和筆「還能厚臉皮向鄰座借用，但是耳機轉接頭真的是考驗人（顏）性（值）的惡魔關卡，空有機上娛樂卻不能看得過癮、聽得舒服，頓時讓人覺得人蔘好難」。

ET快訊
30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡
樓下剛搬來「地板發熱到30度」！他反應後得知驚嚇真相：隨時燒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

順天625件「國家寶藏」回家了！橫跨一世紀台灣藝術家作品初亮相

緯來、東森電視跑馬9月1日斷訊北都、全國有線台　NCC最速件攔阻

飛機上耳機孔為什麼是ＯＯ？　星宇航空來解答

黃國昌爆「普悠瑪集電弓、機油缺料」　突擊調車場結果出爐

校園零死角！　教育部5年砸7億安裝3千個監視器增強校安

療癒指數破表！迪士尼聯名「達菲彩繪機」啟航了　萌到爆內裝全曝光

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

這樣「挑食」才健康！大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名

數十年磨一劍　逢友合唱團「青春旋律」登上國家音樂廳

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

順天625件「國家寶藏」回家了！橫跨一世紀台灣藝術家作品初亮相

緯來、東森電視跑馬9月1日斷訊北都、全國有線台　NCC最速件攔阻

飛機上耳機孔為什麼是ＯＯ？　星宇航空來解答

黃國昌爆「普悠瑪集電弓、機油缺料」　突擊調車場結果出爐

校園零死角！　教育部5年砸7億安裝3千個監視器增強校安

療癒指數破表！迪士尼聯名「達菲彩繪機」啟航了　萌到爆內裝全曝光

外帶給過世舅舅！茹絲葵2舉動暖炸　家人一看黑白照秒淚：已經成主顧了

這樣「挑食」才健康！大戶屋「大人的食育講座」8/28開放報名

數十年磨一劍　逢友合唱團「青春旋律」登上國家音樂廳

減肥不能吃澱粉？讓你吃飽不吃肥的5種主食　義大利麵竟有助瘦身

擴大秋冬旅遊獎勵！9月縱谷雙享泡　吃美食抽黃金住宿再折抵

寶島風情郵票花蓮縣首日發行　1套4枚36元總計72萬套

吳鳳科大師生攜手長者做月餅　嘉義酒廠各式酒香入味

余文樂PO兒子「整面漆黑照片」被破解！　網調亮驚：看到長相了

六福村徵鬼！當鬼王陪玩笑傲飛鷹　讓你選擇笑死還是嚇死

半價加購享受「空中沙發」！從墨爾本一路睡到洛杉磯...網：超需要

30秒驚悚影片曝光！汐止警追酒駕　滑行5公尺猛撞分隔島身亡

不斷更新／林承飛滿貫砲炸裂　3局結束桃猿9：0富邦

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

機伶妹面試過關！甜問2點結局逆..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

楊柳路過噴雷雨彈！還有颱風發展

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

更多熱門

相關新聞

星宇航空第二波5條航線獲准！

星宇航空預計2020年1月正式開航，航網藍圖日漸成形，除了先前曝光已獲民航局核准的第一波日本、泰國共13條航線外，第二波申請的澳門、越南等5條航線也獲同意。目前星宇共申請了18條航線，但尚未確定首航航線。

可口可樂「防水提袋」限量6000個

K董霸氣放颱風假！宣布星宇航空明天停班

七夕快氣死！5千元耳機被柴咬爆

柴咬扁耳機被質問　心虛不敢回頭

關鍵字：

星宇航空耳機

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面