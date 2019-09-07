屏東消防局1大隊長公車私用　消防局：確有此事已申誡處分

▲屏東消防局1大隊長被爆公車私用，消防局已記申誡1次處分，圖，消防局長許美雪7日參加該局在東港高中舉辦「全民CPR暨防火宣導」活動致詞，。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣消防局1位大隊長在「靠北消防」被爆料疑有公車私用情事，屏東縣消防局獲報派員調查，據悉，這位大隊長承認有公車私用，且補回使用公車加油等油料費用，消防局人評會決議記處申誡1次處分，是否涉及違法部分，已由亷政署調查，該局將視偵辦結果，再做後續處理。

屏東縣消防局依區域設有4大隊及1特搜大隊，共有5大隊，設有5位大隊長，其中1位大隊長於今年5月間，有網友在「靠北消防」爆料疑有公車私用現象，並附有照片。

消防局獲報進行調查，這位大隊長承認，因太太車禍，有一陣子行動不便，無法外出買菜煮飯，致他於勤務結束後，有駕駛公車順便購買便當返家和太太用餐情事，對此感到不當，並補足期間使用的油料費用。

據悉，雖然這位大隊長已認錯，補足期間以公務車加油等費用，消防局召開人評會決議記處申誡1次處分；由於該案，亷政署已指揮調查局調查中，消防局將視案調查結果，再採取進一步處理。

據悉，這位大隊長領導風格可能較強勢，致引發這起爆料風波。