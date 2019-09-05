強生一天兩敗！國會通過法案「擋無協議脫歐」　想提前選舉也遭否決

▲英國首相強生。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國國會下議院通過動議，因有部分保守黨議員變卦，在4日以以327票對299票通過法案，將會阻止首相強生（Boris Johnson）於10月31日強硬無協議脫歐，強生則放話要提前大選，結果僅有298票同意，沒有達到2/3門檻，遭到否決，讓首相相當難堪。



由於強生所屬的保守黨有部分議員變卦，與反對黨聯手，3日先在英國下議院推動立法，一天之內就火速把阻止無協議脫歐的法案送出到上議院。4日的第一輪投票以329票對300票通過二讀，接著第二輪投票以327票同意、299票反對差通過三讀，接著將送往上議院進行立法程序，基本上已等於通過。

該法案要求英國政府在下個月與歐盟達成新版本的「脫歐協議」，或者是取得英國國會同意無協議脫歐，若是在10月19日前，兩者皆無法辦到的話，強生就要寫信歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），要求延後脫歐期限至明年1月31日。這項法案等於阻止了英國在10月31日的無協議脫歐，這一點是強生上任以來一直強調會做到的，現在硬生生被打臉。

▲反脫歐人士4日聚集在英國國會外。（圖／路透）



接著，強生提出動議，他認為，法案通過等於讓脫歐的控制權交到歐盟手上，要求提前在10月15日舉行大選，動議在當地時間晚間9點進行表決，不過有許多議員都放棄投票，最後僅有298票同意，未達到2/3（434席）的門檻，也遭到否決。



隨後，強生在接受英國電視台ITV訪問時批評，反對黨工黨因為「懦弱」而不同意大選，這樣是無法在政壇持續混下去的。儘管一天內兩次挫敗，他仍說這是「非常好的一天」，但仍認為脫歐僵局是「非常悲傷」的事，對於是否會將叛變的黨員開除，他則避重就輕回應，「這些人都是我的朋友，但他們都已經知道這麼做的下場為何」。

工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）則表示，強生要求的重新選舉就像「壞皇后給白雪公主的毒蘋果」，而其中毒藥就是無協議的脫歐。他認為，強生必須些受議會的選擇，並擔起作為首相的責任，前往歐盟理事會進行延期協商。