日本學者訪韓國瑜很準時！蔡增家：是我沒注意到地點變更

▲韓國瑜出席日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜6日和日本東京大學學者會面，事後還對著媒體喊聲「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，澄清自己很準時。事後日本學者回應，是高市府臨時更改會議地點，而非他們遲到。居間連繫的政大國際事務學院日本研究碩士學位學程教授蔡增家表示，日本學者很準時，是他沒注意到韓國瑜競辦傳來更改地點的通知。

蔡增家表示，3個多星期前接到韓國瑜北部競選辦公室連絡是在高雄市政府鳳山行政中心見面，但北辦5日傳來變更地點的通知，他沒有看到，6日也未再確認，導致日本學者搭捷運到了鳳山衛武營站後，才臨時搭計程車到高雄市政府四維行政中心。

蔡增家說，他6日上午10點45分左右到鳳山行政中心等，沒看到陪同拜訪的前立委孫大千，打電話給孫大千後，孫大千馬上告知是在四維行政中心，他趕快通知日本學者，那時學者們已到捷運衛武營站，實際上日本學者很準時，並沒有遲到。

高雄市政府聲明：

1.因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。而市長事前也不知情，現場被被記者問及才有所說明。



2.市長非常重要日方學者來訪，除了準時接見也正裝表示重視。



3.此次與日本學者交流收獲很多，市長對日本學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。



4市長也會要求今後市府團隊在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認。確保此種狀況不致出現。對賓客所造成的困擾深感歉意。