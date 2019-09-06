男網友騙沒錢醫病　婦匯款遭行員攔詐

▲55歲段姓婦人，接獲「網路愛情詐騙」，而前往銀行欲匯款給對方，經行員發現有異報警及時制止，成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

55歲段姓婦人，接獲「網路愛情詐騙」，誤信對方所稱工作合同到期，加上身體健康出了問題，身上積蓄用盡，無法返回家鄉，而前往銀行欲匯款給對方，經行員發現有異報警及時制止，成功阻詐。

台南市警五分局開元派出所，9月4日下午1時30分許，接獲開元路京城銀行報案，有民眾疑似遭詐騙，巡佐蘇敬修、警員陳冠鈞立即到場了解，經查55歲的段姓婦人，去年底在臉書上結識一名男子，自稱從事貿易長期駐海外工作，兩人認識後於臉書互通訊息，經常傳送噓寒問暖之訊息，兩個禮拜前男子傳訊告知近日因工作合同到期，加上身體健康出了問題，身上積蓄用盡，無法返回家鄉，希望能匯款新台幣7萬元救急，段女不疑有他前往開元路京城銀行準備匯款，行員察覺有異而向警方通報。

經員警到場告知其可能遭詐騙，並說明此為詐騙集團利用臉書傳送假照片詐騙手法，提醒勿掉入網路詐騙陷阱，段女這才恍然大悟，感謝行員及警方即時勸阻保住錢財。

警方呼籲民眾網路交友千萬要小心，絕對不要聽從匯款，並多方查證所說是否屬實，因為網路世界陷阱多，從未謀面的網友要求匯款，九成九都是詐騙伎倆，一定要提高警覺，以免受騙上當。