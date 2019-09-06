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影／「聽說可以避孕！」31歲人妻把5cm彈簧塞進下體…1個月後又懷第4胎

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記者鄭思楠／綜合報導

廣東省中山市一位31歲人妻已經是3個孩子的媽媽，不料近日再次懷上第4胎，趕緊前往醫院做人工流產手術。醫生在進行身體檢查時，發現她下體竟然有個彈簧！在醫生的追問下，人妻承認，是自己放進去的，還已經放了6個月了，「聽說這樣可以避孕。」

據《看看新聞》報導，這位人妻7月底前往中山民眾醫院，急切對醫生說，「自己已經做了避孕措施了，不料又懷孕了。」經過醫生檢查發現，體內的彈簧長約5公分、寬度在3公分左右。在醫生的追問下，人妻哭訴，「以為把彈簧塞進身體就是『上環（避孕環）』，所以就找來了一個彈簧，簡單清洗後就放進去，已經放了半年了。」

▲▼31歲人妻把彈簧塞進下體。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲31歲人妻把彈簧塞進下體。（圖／翻攝自《看看新聞》）

民眾醫院婦產科主任付俊紅說，「她已經懷孕5個月了，彈簧卡在陰道和宮頸之間的位置，如果不及時取出來的話是無法做下一步的流產手術。」

醫生進一步檢查發現，彈簧已被周圍的組織包裹住了，取出並不是容易的事情。之後，婦產科醫生在外科醫生的配合下，用40分鐘的時間，把彈簧一節一節剪斷再取出來，最後取出了7個小金屬圈。付俊紅說，「幸運的是，半年來沒有出現組織感染，不然會嚴重危害她的身體。」她警告，女患者的做法完全沒有科學依據，也沒有相關衛生知識。

經過治療，目前這位人妻已康復出院。

▼醫生取出的金屬圈。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼31歲人妻把彈簧塞進下體。（圖／翻攝自《看看新聞》）

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