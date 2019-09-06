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喝再多也不ㄎㄧㄤ！台啤零酒精飲料入口舒爽　享喝就喝

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台啤（圖／品牌提供）

▲台啤推出「金牌Free啤酒風味飲料」，激似啤酒風味，但無酒精負擔。（圖／台啤提供，以下同）

消費中心／台北報導

雖然說「小酌怡情」，三五好友聚在一塊，喝個一兩杯可以讓人high，但是喝酒不開車，總得有個人保持清醒，聚餐完當司機接送大夥回家，明明內心有想喝的衝動，實際上卻是滿腹不能喝的無奈，這種鬱卒心情怎麼解？其實可以選擇無酒精啤酒來解嘴饞，台啤最近新推出「金牌Free啤酒風味飲料」，喝起來清爽，熱量又低，剛上市沒多久，已經引起廣大討論了。

想要享受大口喝啤酒的暢快，但又想保持清醒，不想被酒精灌醉，無酒精啤酒的出現，讓人想大喊「很可以！」，不論味道、色澤，幾乎都與真的啤酒沒什麼兩樣，與其說是啤酒，不如說是「啤酒」風味飲料，而這類飲品在日本很流行，因為熱量低、加入膳食纖維、大豆胜肽等健康元素，特別深受日本女生喜愛，雖然台灣部分超市也有進口販賣，但價格很不親民，這時就一定要說說台灣的「國民啤酒」品牌，因為台啤也推出「金牌Free啤酒風味飲料」，新品一上市，立刻吸引許多人躍躍欲試。

台啤（圖／品牌提供）

▲保留啤酒花香、麥芽香氣的啤酒風味，「金牌Free啤酒風味飲料」入口輕盈舒爽，顛覆一般大眾對啤酒的既有印象。

「金牌Free啤酒風味飲料」是台啤研發保有啤酒花香、麥芽香氣的啤酒口感，但不含酒精的新型態飲品，一開罐就能聞到清爽的啤酒花和麥香，在實際飲用後，可以感受到入口帶有清新的氣泡感，喝起來輕盈舒爽，尤其放到冰箱裡冰涼涼的，在炎熱天氣裡暢飲，消暑解渴，沁入心脾，由於熱量遠遠低於一般啤酒，讓人想喝就喝，喝再多也不怕茫又醉醺醺。

對於平時一杯就倒、酒量不好的人，害怕不一小心喝個爛醉出糗的人，擔心飲酒傷身又發胖的人，「金牌Free啤酒風味飲料」顛覆一般大眾對啤酒既有印象，有啤酒的風味，卻沒有酒精的負擔，解決想喝不能喝的窘境，不需要再用水或氣泡飲料作為替代，不怕在聚餐時掃了大夥的興致，甚至是外出郊遊野餐時也很適合作為飲料新選擇，滿足想喝啤酒的渴望。除了沒有喝醉斷片的後顧之憂，價格也很平易近人，全台7-ELEVEN限定首賣，即日起至9月10日前購買享有嚐鮮優惠價兩件49元，隨時都可以嚐鮮！
 

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