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國慶logo超吸睛！　網友大讚：不符合中華民國美學

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記者黃巈禾／台北報導

雙十國慶即將到來，今年的主視覺設計也在5日出爐，延續105年以來包容、共好的主軸，運用超搶眼的鮮綠、紫色，象徵台灣的活力與好客。讓不少網友大讚「中華民國沒有呈現中華美學，視覺真的很美！」、「今年的設計超讚！我喜歡！超有質感！」

國慶籌備會5日在臉書「中華民國讚國慶」亮相國慶主視覺動態logo，雙十符號用大地綠代表台灣人的積極與活力，而熱情紫則展現台灣的友善與好客，並輔以如箭頭般往右上前進的連續動畫，帶出「攜手世界台灣耀飛」的設計理念，代表台灣追求進步的腳步不曾停歇，展現政府執政「好，還要更好」的決心

繽紛的藍、靛、黃、橘配色，暗喻台灣土地多元聲音孕育出無限可能。然而，帶有螢光色的大地綠被網友吐槽，熱情紫也被網友笑稱是「梗好深…國旗的紅加藍」，還有網友認為與日本動漫福音戰士的戰機配色相近，指出「分明就是初號機」。儘管如此，跳脫滿地紅的傳統型態，仍受到不少網友推崇與稱讚

▲▼國慶主視覺出爐。（圖／翻攝自臉書）

▲國慶主視覺出爐。（圖／翻攝自臉書）

至於過去受到關注的「國旗」是否「被消失」問題，「中華民國讚國慶」的官方臉書專頁的封面橫幅明顯出現中華民國國旗，回應民眾疑惑。慶籌會表示，logo設計尊重設計師專業，國旗大量出現在製作物與現場佈置，請民眾拭目以待。

近年國慶主視覺加入美學元素， 鮮豔的色調運用，也是總統蔡英文執政以來的設計特色，以貼近中華民國當代社會的「台灣特質」，深受好評。好比105年的國慶視覺設計，跳脫傳統改走文青風，用彩色格紋組成雙十符號；106年雙十符號則以紅綠藍線條編織而成，層層交織象徵世代傳承，深受年輕人歡迎。

去年國慶主視覺首度推出動態主視覺，最受矚目，曾鬧出⼀波「道歉潮」，初亮相時被網友「嫌醜」，但在logo動態影片曝光後大獲好評，網友甚至為自己的批評道歉，表示是「歷年來最喜歡的國慶視覺設計」。

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