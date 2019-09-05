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藍委批新課綱歷史課本「推台獨、滅中華民國」　國教院澄清：與事實不符

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▲▼ 藍委召開「新歷史教科書數典忘祖，蔡英文選哪國總統？」。（圖／翻攝直播）

▲藍委召開「新歷史教科書數典忘祖，蔡英文選哪國總統？」記者會。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

108課綱上路，國民黨多位立委今（5日）批評歷史課本當中列入「台灣地位未定論」，敘述中華民國只從1945年開始，怒轟蔡政府藉由課綱和歷史課本修正，突顯「台灣地位未定論」，是想推動法理台獨、並想消滅中華民國。對此，國家教育研究院稍早也特別澄清，認為該指控與事實不符。

國教院指出，108課綱係經過嚴謹研修，及專業多元公開透明之審議過程，依合法、合程序之方式發布。依據教科書審定辦法，各版本教科書係依據課程綱要編輯後，送交審定機關依據審查程序進行專業審查，並於審定後由各校自主選用。教科書審定機關為確保民間出版社教科書之品質，由學者專家、教師組成審查小組，依據課程綱要及教科書審查基準進行專業審查及通過。依審定辦法所定程序，教科書審查小組如認定教科書內容有違反課程綱要、牴觸國家法律，或內容敘寫錯誤等問題，審查小組均會邀請教科書編者針對審查內容進行溝通或釐清後，始作成決議；此為教科書退回重編之必要程序。

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▲▼ 藍委召開「新歷史教科書數典忘祖，蔡英文選哪國總統？」。（圖／翻攝直播）

▲對於藍委的指控，國家教育研究院特別澄清，認為該指控與事實不符。（圖／翻攝直播）

此外，國教院說明，為積極落實課綱之實施，國教院於教科書審查前後，也針對課綱內容及教科書編審疑義，不定期召開三方座談、編審對話或研討會議，力求化解教科書編審之歧見，並就教科書內容之改善方向，建立共識，此一目的，主要在積極促成教科書品質的提升，絕非約談教科書編者或干預教科書內容的呈現。

國教院表示，108新課綱歷史課程採「分域」設計，突破過往單一區域的歷史學習，高中更採專題式教學，讓學生思考各區域歷史間的關聯與互動，鼓勵學生進行歷史議題的探究，在紛雜多元的論點中，本於歷史事實與證據，提出自己的觀點，並能與不同意見相互對話，從而建立自己的認同。基於課程精神，各版本教科書只要符合課綱、未牴觸國家法律、內容正確等審查原則，其編輯取向、題材選擇與呈現方式，國教院及教科書審查小組均會尊重。

國教院再次重申，期待社會各界、學者及教師，尊重教科書內容所呈現的多元觀點或主張，並給予教師與學生討論、探究的空間。
 

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