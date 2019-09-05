聽不一樣的相聲！笑林豪傑28日台東公演　索票入場動作要快

▲《笑林豪傑》是由充滿熱情的年輕演員組成的，以相聲作為主力表演項目，輔以快板、漫才、站立式喜劇，演出多元且扣合時代脈動。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新生代喜劇表演團體《笑林豪傑》首次到台東表演，為鄉親觀眾們帶來《寶桑散步記，聽那巷弄老痕跡》，將在28日星期六晚上7點至8點30分於文化處台東藝文中心演講廳演出，演出精采內容：【鏗鏘竹音】、【學電台】、【聚寶盆】，讓您看完還想再看！索票入場，文化處服務台已開放縣民索取，1人限領2張，數量有限，動作要快！

《笑林豪傑》是由充滿熱情的年輕演員組成的，以相聲作為主力表演項目，輔以快板、漫才、站立式喜劇等，演出多元且扣合時代脈動，新創不輟，以求再造經典，最大的特色是融入劇場即興元素、熱烈與觀眾交流互動，再從聊天過程中認識現場觀眾，並將聊天中的話題運用在演出的即興發揮之中，絕對讓鄉親觀眾們笑掉大牙！

請繼續往下閱讀...

▲《笑林豪傑》希望能到全台各鄉鎮推廣說唱藝術作為首要目標。

新舊並蓄的台東「寶桑」，處處都是風景，也處處都是故事，呈現出豐富動人的歷史及人文景觀。在傳統說唱的帶領下，除了近距離體驗欣賞傳統說唱之美，能在記憶中尋找人文風情。透過相聲，能喚起過去的記憶，連結你我共同生活的點滴，暸解前人的藝術與歷史發展，穿越時空再現「寶桑」風情，並能永續發展及延續！



做為新生代說唱團體的《笑林豪傑》，希望能到全台各鄉鎮推廣說唱藝術，作為首要目標，《笑林豪傑》此次希望被純樸可愛的台東人感染，擔任寶桑傳統說唱藝術的推手，為寶桑的藝文氣息與歷史保存盡一份心力。

詳情請洽笑林豪傑臉書粉絲專頁查詢。