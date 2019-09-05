陳菊怒告國民黨團　許淑華13問回擊：記得用自己的錢打官司

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

總統府秘書長陳菊因遭國民黨立院黨團指控濫用高雄氣爆善款，5日正式提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及許淑華等人。對此，許淑華、陳麗娜5日聯合發聲明回嗆，「記得用自己的錢打官司！」、「與其寫那麼多篇臉書，為什麼不能好好的拿出證據來證明自己所言不虛呢？」

對於國民黨總統參選人韓國瑜以及國民黨立院黨團爆出，陳菊濫用高雄氣爆善款，陳菊5日一早在臉書發文，將窮盡一切力量，捍衛個人與團對清白，「委請律師正式遞狀提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及許淑華等人。」

陳菊強調，高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，「更不是所謂我個人或市府的小金庫！」

對此，許淑華5日透過臉書發聲明表示，很遺憾陳菊還是依然用情緒綁架民眾，完全沒有正面回應質疑，希望陳菊一起來釐清事實的真相，「人民的愛心捐款，如何花用？如何報銷？講清楚不就好了嗎！」

針對善款運用，許淑華還對陳菊提出13點質疑：

1.氣爆善款能用64萬辦理高雄加油東南亞觀光行銷推廣嗎？

2.氣爆善款能用150萬辦理2016日本大阪高雄觀光推廣會嗎？

3.氣爆善款能用66萬辦理2017高雄市旅行公會冬季國際旅展嗎？

4.氣爆善款能用289萬辦理2017年泰國市場推廣行銷嗎？

5.氣爆善款能用100萬辦理2018年泰國市場推廣行銷嗎？

6.氣爆善款能用來支付處室電話費及主管行動電話費嗎？

7.氣爆善款能用來添購相機、筆電、碎紙機嗎？

8.氣爆善款能赴日考察嗎？

9.氣爆善款的剩餘款能用來購置薪資管理系統、更換中央空調冷卻水塔嗎？

10.請問陳菊前市長知情嗎？

11.這核銷有通過您所說外界最嚴格的檢驗嗎？

12.請問這些善款是使用在「觀光局振興災區使用」、「氣爆受災戶緊急安置」、「急難救助」、「房屋修繕」上嗎？

13.氣爆善款應該是要完全用在災民和災區身上吧？

最後，許淑華強調，絕不會讓台灣社會中可貴的無私捐款人的善款被濫用、愛心被糟蹋，呼籲陳菊一起釐清事情的真相。