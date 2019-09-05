捍衛清白！陳菊提告國民黨團　要求韓國瑜勿再抹黑氣爆善款

▲ 陳菊。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統府秘書長陳菊近日遭國民黨總統參選人韓國瑜以及國民黨立院黨團爆出，濫用高雄氣爆善款。對此，陳菊5日一早在臉書發文，將窮盡一切力量，捍衛個人與團對清白，「委請律師正式遞狀提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及許淑華等人。」

陳菊強調，高雄氣爆善款的核銷，是由市府內部及會計單位層層嚴格審核，再送往善款管理委員會審議，並經不同政黨執政時期的內政部、衛福部等中央單位查核，不能恣意挪用，「更不是所謂我個人或市府的小金庫!」

陳菊批評，從去年的市長選舉開始，某些政治人物就把氣爆意外當成提款機，一再在高雄人的傷痛上撒鹽，散播各種扭曲事實的謠言來抹黑我和市府團隊，以獲取個人及所屬政黨的政治利益，也許因為去年他們用這種方式贏得市長大選，所以在距離2020總統大選還有四個月的此時此刻，國民黨候選人故技重施，又開始在立法院召開記者會，不斷以不實的惡意指控來消費氣爆，不但嚴重傷害我及團隊的名譽，更誤導社會大眾視聽。

陳菊說，上週國民黨才搞不清楚我因陪同江宜樺院長來高雄勘災而市政會議請假，大搞烏龍爆料還未道歉；這週馬上又繼續造謠抹黑、慘遭事實打臉而仍未予澄清；如此「一謊接一謊」的連續抹黑，已逾越容忍界線，必須加以遏止。

陳菊表示，信任市政府同仁依法行政，國民黨射箭後再劃靶的抹黑請對我來，「我願尋求法律上的調查，正式提出告訴，以正視聽」，也請韓國瑜市長及他所屬的政黨、競選團隊，勿為自身政治利益，破壞政府信任基礎與體制，「早上假揭弊、下午移送帶風向、晚上特定媒體造謠的三部曲，一定得遏止。」

陳菊也說，毀滅台灣最好的方式就是讓台灣人不相信台灣，「絕不會讓台灣人可貴的無私捐款人的善款，成為選舉操弄的標的！」

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