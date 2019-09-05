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自家CEO帳號也被盜！Twitter宣布暫停簡訊推文功能　

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▲推特。（圖／路透）

▲推特執行長的推特在上周遭駭客攻擊。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

Twitter宣布暫時停止透過簡訊發文的功能，原因就是日前執行長多西（Jack Dorsey）的帳號被駭客入侵攻擊，很明顯該功能存在很大的安全漏洞。

駭客利用文字轉推文（text-to-tweet）服務駭入多西的帳號，而文字轉推文服務目前由 Twitter收購的Cloudhopper 負責營運。使用Cloudhopper，Twitter用戶就可透過將簡訊經由一組短碼數字（通常是 40404）發文。

此系統只需要將電話號碼連結到Twitter帳號，因此只要控制某人的電話號碼，通常就能侵入帳號發文，但大部分的人並不知情。

根據 Twitter 官方聲明，供應商的「安全監管」讓駭客獲得控制權。一般來說，這種攻擊被稱為 SIM 卡入侵攻擊（SIM Hacking），基本上就是說服電信商將多西的電話號碼分配給駭客控制的新手機。

在大多數國家，簡訊發文功能可能會被關閉一段時間，但Twitter表示它很快就能再重新啟動，同時也將致力於發展新的長期策略。

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