楊瓊瓔主持公園啟用「洪慈庸爭取農具補助」　2人較勁味濃

▲楊瓊瓔體驗公園內新設施。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市副市長楊瓊瓔4日主持大雅區一處利用廢棄工廠改建的公園完工啟用典禮，立委洪慈庸也找來農委會官員和后里、潭子區農民座談，爭取補助農民大型農機具費用，楊雖然還沒宣布參選，但選區內活動無役不與，已是最佳的說明，而楊、洪2人4年後再度對決，較勁意味已愈來愈濃厚。

▲洪慈庸找來農委會官員和農民座談。（圖／洪慈庸服務處提供）

台中市立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里），政壇老將楊瓊瓔上次意外敗給政治素人洪慈庸，楊敗選後，仍然勤走基層，持續選民服務，去年在盧秀燕當選市長後，接任副市長一職，選區內所有市政活動，盧幾乎都讓楊去跑攤、露臉，雖然楊本人還未宣布參選，但連市黨部的人都說，參選已定，只差何時公布罷了。

楊瓊瓔上午就主持大雅區二和公園完工啟用典禮，二和公園前身為廢棄鐵皮屋工廠，市政府投入4.4億元興建，規劃12項感官式遊具、無障礙設施及綠美化草地，設計台中首座「蜂巢」意象的攀爬式設施，包含蜂巢攀爬塔、蜂格平台、行星爬架、碗公體健區及光影涵洞等體能遊具，現場吸引不少小朋友迫不及待穿梭於遊具之間玩樂。

楊瓊瓔主持公園啟用典禮，洪慈庸也沒閒著，找來農委會主委陳吉仲到后里、潭子農會，與后里農會理事長張欽桐、潭子農會總幹事林淑茵、市議員蕭隆澤等，共同討論包括「大型農機具補助」需求、聘請外籍勞工、農民福利制度等議題。

洪慈庸指出，現在農村人力老化，缺工嚴重，各農會及農友都曾反映過農機具需求，因此她要求農委會加速「大型農機具補助」計畫實施，陳吉仲則說，內部正在討論補助方式，月底會有結果。